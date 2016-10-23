Trabzon arması kazandı
Büyük takım olmanın havasıyla G.Saray’ı yendiler. Riekerink’in Selçuk-De Jong değişikliği yanlıştı.
Gerçekçi olmak gerekirse Trabzonspor'un bu kadrosu şampiyonluğa oynamaz ama bir büyük takım... 'Bize her yer Trabzon' diyorlar. Kadro kalitesi olarak kazanması sürprizdir ama takım olarak kazanması sürpriz değil.
Trabzonspor iyi oynamayabilir ama iyi savunma yapabilir. Tehlikeli bölgenin dışında savunma yaptı.
25 dakika iyi oynayıp oyunda hiç yer alamadılar.
N'Doye çok kötü günündeydi, iki kenar oyuncusunun sakatlanarak kontratak silahlarının sekteye uğraması etkiledi. Uğur da, Durica da çok iyiydi. Trabzonspor'un amblemi kazandı. Ne ilk kez yeniyor ne de son kez... Böyle bakmak lazım buna.
Taraftar da biliyor Gençlerbirliği maçını... Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Sezon başından beri artan bir taraftar desteği var.
Taraftar hocayı da destekliyor.
Riekerink'in maç öncesi hazırlığı iyi ama oyun hamleleri aynı düzeyde değil.
İki tane örnek vermek istiyorum.
Rakibin ikinci devrede kontratağı çok az, tehdit etmiyorlar. Gitti, De Jong'u soktu. Niye sokuyorsun ki, rakip atak mı yapıyor? Son bölümde iki değişiklik yaptı, iki tane duran top silahını kaldı.
Son dakikalarda kime kaldı duran toplar, Josue'ye... Bunlar hata. Son bölümde üçlüye döndü, Carole'u üçlü stoperin parçası yaptı, onun da hücumunu kesti. 1-0 mağlubum, kazanmak zorundayım, kaleye gelmeyen bir rakip var, De Jong'u oyuna almam ben. Eksik oynarım, yine de oyuna almam! Selçuk'u çıkarıp De Jong'u 3-0 öndeysen belki yaparım, o da belki... Selçuk yorulursa yaparım ancak.
DE JONG HATASI!
Türkiye-Kazakistan maçı var, Arda nerede oynadı? Orta sahanın merkezinde... Dünkü maçtan sonra istatistiklere bakalım, 5 tane atmış zannedersin Galatasaray'a. Napoli geldi 17 korner attı ama Beşiktaş attı. Oyunda hüner vardır.
Az gidersin, öz gidersin.
Topla oynaması yüzde 70'lerdedir Galatasaray'ın, tehlike yememişsin. Modric ön orta saha oyuncusu oynuyor Real Madrid'de... Gerekirse Sneijder ile Selçuk merkezi yaparsın.
Bir tane duran top oyuncusu sokarım.
Selçuk'u çıkardığın zaman ofansif orta saha oyuncusu sokman lazım senin en kötü... Tolga araya oynamaz, De Jong ceza sahasına girmez. Ben Riekerink'in neden De Jong'u oyuna soktuğunu gerçekten öğrenmek istiyorum.
Özetle oyuncu değişikliklerinin Galatasaray lehine geliştiğini çok az görüyorum ben bu sezon. Problemi oyuncu çözer ama anahtar antrenördedir.
Eğer dün Galatasaray oyuncu değişiminde özellikle ikinci yarıda takımı daha ileri götürecek hamleler yapabilseydi belki beraberliği kurtarırdı.
Trabzonspor'un mücadelesini ve saha içi organizasyonunu ise alkışlamak lazım. Sonuna kadar direndiler.
Bu galibiyet Trabzonspor için çok önemli. Hem moral hem de gelecek adına umut buldular.
Trabzonspor iyi oynamayabilir ama iyi savunma yapabilir. Tehlikeli bölgenin dışında savunma yaptı.
25 dakika iyi oynayıp oyunda hiç yer alamadılar.
N'Doye çok kötü günündeydi, iki kenar oyuncusunun sakatlanarak kontratak silahlarının sekteye uğraması etkiledi. Uğur da, Durica da çok iyiydi. Trabzonspor'un amblemi kazandı. Ne ilk kez yeniyor ne de son kez... Böyle bakmak lazım buna.
Taraftar da biliyor Gençlerbirliği maçını... Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Sezon başından beri artan bir taraftar desteği var.
Taraftar hocayı da destekliyor.
Riekerink'in maç öncesi hazırlığı iyi ama oyun hamleleri aynı düzeyde değil.
İki tane örnek vermek istiyorum.
Rakibin ikinci devrede kontratağı çok az, tehdit etmiyorlar. Gitti, De Jong'u soktu. Niye sokuyorsun ki, rakip atak mı yapıyor? Son bölümde iki değişiklik yaptı, iki tane duran top silahını kaldı.
Son dakikalarda kime kaldı duran toplar, Josue'ye... Bunlar hata. Son bölümde üçlüye döndü, Carole'u üçlü stoperin parçası yaptı, onun da hücumunu kesti. 1-0 mağlubum, kazanmak zorundayım, kaleye gelmeyen bir rakip var, De Jong'u oyuna almam ben. Eksik oynarım, yine de oyuna almam! Selçuk'u çıkarıp De Jong'u 3-0 öndeysen belki yaparım, o da belki... Selçuk yorulursa yaparım ancak.
DE JONG HATASI!
Türkiye-Kazakistan maçı var, Arda nerede oynadı? Orta sahanın merkezinde... Dünkü maçtan sonra istatistiklere bakalım, 5 tane atmış zannedersin Galatasaray'a. Napoli geldi 17 korner attı ama Beşiktaş attı. Oyunda hüner vardır.
Az gidersin, öz gidersin.
Topla oynaması yüzde 70'lerdedir Galatasaray'ın, tehlike yememişsin. Modric ön orta saha oyuncusu oynuyor Real Madrid'de... Gerekirse Sneijder ile Selçuk merkezi yaparsın.
Bir tane duran top oyuncusu sokarım.
Selçuk'u çıkardığın zaman ofansif orta saha oyuncusu sokman lazım senin en kötü... Tolga araya oynamaz, De Jong ceza sahasına girmez. Ben Riekerink'in neden De Jong'u oyuna soktuğunu gerçekten öğrenmek istiyorum.
Özetle oyuncu değişikliklerinin Galatasaray lehine geliştiğini çok az görüyorum ben bu sezon. Problemi oyuncu çözer ama anahtar antrenördedir.
Eğer dün Galatasaray oyuncu değişiminde özellikle ikinci yarıda takımı daha ileri götürecek hamleler yapabilseydi belki beraberliği kurtarırdı.
Trabzonspor'un mücadelesini ve saha içi organizasyonunu ise alkışlamak lazım. Sonuna kadar direndiler.
Bu galibiyet Trabzonspor için çok önemli. Hem moral hem de gelecek adına umut buldular.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Trabzon arması kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.