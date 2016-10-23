Sneijder sıfır çekti
Sneijder, sınıfta kaldı. 69 dakika sahada kalan Hollandalı, hücuma katkıda bulunamadı. Yaptığı 7 ortada başarılı olamayan Sneijder, 1 isabetli şut attı. Maçtan bir gün önce "Tehlikede değilim, tehlike benim" mesajı paylaşan Sneijder, hiç tehlike yaratamadı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Sneijder sıfır çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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