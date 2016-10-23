Sneijder sıfır çekti

Sneijder, sınıfta kaldı. 69 dakika sahada kalan Hollandalı, hücuma katkıda bulunamadı. Yaptığı 7 ortada başarılı olamayan Sneijder, 1 isabetli şut attı. Maçtan bir gün önce "Tehlikede değilim, tehlike benim" mesajı paylaşan Sneijder, hiç tehlike yaratamadı.