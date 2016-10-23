 Sneijder sıfır çekti – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Sneijder sıfır çekti

    Sneijder sıfır çekti
    Sneijder, sınıfta kaldı. 69 dakika sahada kalan Hollandalı, hücuma katkıda bulunamadı. Yaptığı 7 ortada başarılı olamayan Sneijder, 1 isabetli şut attı. Maçtan bir gün önce "Tehlikede değilim, tehlike benim" mesajı paylaşan Sneijder, hiç tehlike yaratamadı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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