 Sistem değişikliği de yetmedi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Sistem değişikliği de yetmedi

    Sistem değişikliği de yetmedi
    Maçın son bölümüne girerken aradığı golü bir türlü bulamayan 'da sistem değişikliğine gidildi. Riekerink, maçın 69. dakikasında Sneijder ve Cavanda'yı çıkarıp, yerlerine Josue ile Sinan Gümüş'ü oyuna soktu ve 4-5-1 sisteminden, 3-5-2 sistemine geçti. Hollandalı çalıştırıcı, son 20 dakikada Podolski ile Eren Derdiyok'u çift forvet olarak oynattı ancak sarı-kırmızılı ekip aradığı golü bulamadı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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