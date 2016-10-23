Sistem değişikliği de yetmedi
Maçın son bölümüne girerken aradığı golü bir türlü bulamayan Galatasaray'da sistem değişikliğine gidildi. Riekerink, maçın 69. dakikasında Sneijder ve Cavanda'yı çıkarıp, yerlerine Josue ile Sinan Gümüş'ü oyuna soktu ve 4-5-1 sisteminden, 3-5-2 sistemine geçti. Hollandalı çalıştırıcı, son 20 dakikada Podolski ile Eren Derdiyok'u çift forvet olarak oynattı ancak sarı-kırmızılı ekip aradığı golü bulamadı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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