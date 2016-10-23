Riekerink’e aile desteği
Taraftarın sevgilisi olan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in dün gece Türk Telekom Arena'da özel misafirleri vardı. Hollandalı hocanın kızları Lauren ve Helena da tribünde oturup babalarını destekledi. Maçı büyük bir heyecanla izleyen Lauaren ve Helena 90 dakika sonunda ise bekledikleri sonucu alamadan stattan ayrıldılar.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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