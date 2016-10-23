 Riekerink’e aile desteği – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Riekerink’e aile desteği

    Riekerink’e aile desteği
    Taraftarın sevgilisi olan Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in dün gece 'da özel misafirleri vardı. Hollandalı hocanın kızları Lauren ve Helena da tribünde oturup babalarını destekledi. Maçı büyük bir heyecanla izleyen Lauaren ve Helena 90 dakika sonunda ise bekledikleri sonucu alamadan stattan ayrıldılar.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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