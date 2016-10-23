Riekerink’den dört değişiklik
Kadro istikrarıyla dikkat çeken Jan Olde Riekerink, Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde dört değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Josue, Sneijder'in iyileşmesiyle yedekler arasında kalırken, sakatlanan Hakan Balta'nın yerine ise Semih Kaya şans buldu. Hollandalı teknik adam, Trabzonspor karşısında ayrıca, Yasin Öztekin'in yerine Podolski'ye, Sabri Sarıoğlu'un yerine de Cavanda'ya yer verdi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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