 Riekerink’den dört değişiklik – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Riekerink’den dört değişiklik

    Riekerink’den dört değişiklik
    Kadro istikrarıyla dikkat çeken Jan Olde Riekerink, maçının ilk 11'inde dört değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Josue, Sneijder'in iyileşmesiyle yedekler arasında kalırken, sakatlanan Hakan Balta'nın yerine ise Semih Kaya şans buldu. Hollandalı teknik adam, karşısında ayrıca, Yasin Öztekin'in yerine Podolski'ye, Sabri Sarıoğlu'un yerine de Cavanda'ya yer verdi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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