Riekerink: Bize olumlu yansıyacak

“Bu skorla ilgili değerlendirme yapacağız. Gereken dersi çıkaracağız ve alacağımız dersler şampiyonluk yolunda bize olumlu yansıyacak”

G.Saray Teknik Direktörü Jan Riekerink, taraftarlarını mutlu etmek için çok uğraktıklarını, başaramadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Gerçekten üzücü bir skor. Taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı, üzüntülüyüz. Geriye düştük. Bunun iki sebebi var... Çok basit toplar kaybettik ve orta sahadaki baskıda sıkıntı çektik" dedi. Trabzonspor'un orta sahada rahatça pas yapabildiğini sözlerine ekleyen sarı-kırımızılı hoca, "Bunu kırdık ve çok iyi mücadele eden bir takım vardı ama ne yazık ki gol gelmedi" ifadelerini kullandı. Riekerink, mağlubiyeti bugünden itibaren değerlendireceklerini de ifade edip "Şampiyonluk yolunda her maç önemli. Kaybedince üzülüyorsunuz ama bu yenilgiden ders almalıyız. Bu skorla ilgili değerlendirme yapacağız. Buradan alacağımız dersler şampiyonluk yolunda bize olumlu yansıyacaktır" dedi.