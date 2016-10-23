Riekerink: Bize olumlu yansıyacak
“Bu skorla ilgili değerlendirme yapacağız. Gereken dersi çıkaracağız ve alacağımız dersler şampiyonluk yolunda bize olumlu yansıyacak”
G.Saray Teknik Direktörü Jan Riekerink, taraftarlarını mutlu etmek için çok uğraktıklarını, başaramadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Gerçekten üzücü bir skor. Taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı, üzüntülüyüz. Geriye düştük. Bunun iki sebebi var... Çok basit toplar kaybettik ve orta sahadaki baskıda sıkıntı çektik" dedi. Trabzonspor'un orta sahada rahatça pas yapabildiğini sözlerine ekleyen sarı-kırımızılı hoca, "Bunu kırdık ve çok iyi mücadele eden bir takım vardı ama ne yazık ki gol gelmedi" ifadelerini kullandı. Riekerink, mağlubiyeti bugünden itibaren değerlendireceklerini de ifade edip "Şampiyonluk yolunda her maç önemli. Kaybedince üzülüyorsunuz ama bu yenilgiden ders almalıyız. Bu skorla ilgili değerlendirme yapacağız. Buradan alacağımız dersler şampiyonluk yolunda bize olumlu yansıyacaktır" dedi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Riekerink: Bize olumlu yansıyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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