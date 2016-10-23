Podolski ve Eren yetmedi
Sarı-kırmızılı takımın gol ayakları Eren Derdiyok ve Podolski bu kez bekleneni veremedi. Beşiktaş ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Podolski bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Poldi sağ kanat forvet olarak görev yaptı; zaman zaman da Eren'in yanına geldiğinde Aslan çift forvet oynadı. Eren de beklediği toplarla buluşmakta zorlandı. 28 yaşındaki golcü, karşılaşmanın son anlarında mükemmel bir röveşata yapsa da top direkte patladı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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