 Podolski ve Eren yetmedi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Podolski ve Eren yetmedi

    Podolski ve Eren yetmedi
    Sarı-kırmızılı takımın gol ayakları Eren Derdiyok ve Podolski bu kez bekleneni veremedi. ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Podolski bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Poldi sağ kanat forvet olarak görev yaptı; zaman zaman da Eren'in yanına geldiğinde Aslan çift forvet oynadı. Eren de beklediği toplarla buluşmakta zorlandı. 28 yaşındaki golcü, karşılaşmanın son anlarında mükemmel bir röveşata yapsa da top direkte patladı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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