 Paralar yatmaz – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Paralar yatmaz

    Paralar yatmaz
    Yönetici Levent Nazifoğlu, futbolcuların parasının ödenmemesinin sportif başarıyı etkileyeceğini söyledi. Nazifoğlu, "Başkanımız kongrede ''da yolun sonu gelmiştir' dedi. Bu, futbolcuların paraları ödenmeyecek, ödeme zorluğuna girilecek demektir. Doğal olarak bu da futbolcuları etkiler" diye konuştu.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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