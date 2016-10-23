Paralar yatmaz
Yönetici Levent Nazifoğlu, futbolcuların parasının ödenmemesinin sportif başarıyı etkileyeceğini söyledi. Nazifoğlu, "Başkanımız kongrede 'Galatasaray'da yolun sonu gelmiştir' dedi. Bu, futbolcuların paraları ödenmeyecek, ödeme zorluğuna girilecek demektir. Doğal olarak bu da futbolcuları etkiler" diye konuştu.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Paralar yatmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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