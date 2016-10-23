Maç var, erken bitirelim!
Divan Kurulu’na 57 kişi konuşmak için başvuru yaptı, 23’ü vazgeçti.
Riva-Florya projeleriyle ilgili Genel Kurul toplantısında tam 57 üye konuşmak adına Divan Kurulu'na başvurdu. Bunun üzerine birçok üye, akşam Trabzonspor maçının oynanacağı için toplantının erken bitmesini ve konuşmacıların kısa süre almasını talep etti. Buna karşılık bir sınırlama getirilmezken salonun havasının evet oyundan yana olduğu ortaya çıkmasının ardından 23 kişi konuşmaktan vazgeçti. Bunlar arasında eski başkanlardan Mehmet Cansun da vardı. Bunun üzerine '19.00'dan önce bitmez' yorumları yapılan kongre 7 saat sürdü ve 17.00'de oylama ile tamamlandı.
KAHKAHA TUFANI
Uzun konuşmacı listesinde Adnan Öztürk'ün ardından söz sırasında yer alan Sedat Doğan ve Hüseyin Kavim haklarından vazgeçince salondaki üyelerden alkış aldı. Turcan Bolayır'ın da bu hakkından vazgeçmesi adına tüm salon alkış tutarken, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar " Hiç alkışlamayın, çok kararlı geliyor" deyince tüm salonda kahkaha fırtınası koptu.
KAHKAHA TUFANI
Uzun konuşmacı listesinde Adnan Öztürk'ün ardından söz sırasında yer alan Sedat Doğan ve Hüseyin Kavim haklarından vazgeçince salondaki üyelerden alkış aldı. Turcan Bolayır'ın da bu hakkından vazgeçmesi adına tüm salon alkış tutarken, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar " Hiç alkışlamayın, çok kararlı geliyor" deyince tüm salonda kahkaha fırtınası koptu.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
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Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
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mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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