 Maç var, erken bitirelim! – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Maç var, erken bitirelim!

    Maç var, erken bitirelim!

    Divan Kurulu’na 57 kişi konuşmak için başvuru yaptı, 23’ü vazgeçti.

    Riva-Florya projeleriyle ilgili Genel Kurul toplantısında tam 57 üye konuşmak adına Divan Kurulu'na başvurdu. Bunun üzerine birçok üye, akşam maçının oynanacağı için toplantının erken bitmesini ve konuşmacıların kısa süre almasını talep etti. Buna karşılık bir sınırlama getirilmezken salonun havasının evet oyundan yana olduğu ortaya çıkmasının ardından 23 kişi konuşmaktan vazgeçti. Bunlar arasında eski başkanlardan Mehmet Cansun da vardı. Bunun üzerine '19.00'dan önce bitmez' yorumları yapılan kongre 7 saat sürdü ve 17.00'de oylama ile tamamlandı.

    KAHKAHA TUFANI
    Uzun konuşmacı listesinde Adnan Öztürk'ün ardından söz sırasında yer alan Sedat Doğan ve Hüseyin Kavim haklarından vazgeçince salondaki üyelerden alkış aldı. Turcan Bolayır'ın da bu hakkından vazgeçmesi adına tüm salon alkış tutarken, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar " Hiç alkışlamayın, çok kararlı geliyor" deyince tüm salonda kahkaha fırtınası koptu.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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