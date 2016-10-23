Küfürden ceza yolda
G.Saray taraftarı ikinci yarıda bir hayli kızgındı.
Trabzonsporlu oyuncuların vakit geçirdiğini düşünen sarıkırmızılı tribünden son olarak kaleci Onur Kıvrak yerde yatınca iki küfüre kadar götürdüler. Bu sezon 'seyirci rekoru' kırılan karşılaşmada edilen küfürler sonrasında Cimbom'un PFDK'ya sevk edilmesine kesin gözle bakılıyor. Temsilcilerin de açık şekilde duyulan küfürleri raporlarına not ettikleri öğrenildi. Galatasaray'ın para cezası alması bekleniyor.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
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Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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