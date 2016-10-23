 Küfürden ceza yolda – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Küfürden ceza yolda

    Küfürden ceza yolda

    G.Saray taraftarı ikinci yarıda bir hayli kızgındı.

    Trabzonsporlu oyuncuların vakit geçirdiğini düşünen sarıkırmızılı tribünden son olarak kaleci Onur Kıvrak yerde yatınca iki küfüre kadar götürdüler. Bu sezon 'seyirci rekoru' kırılan karşılaşmada edilen küfürler sonrasında Cimbom'un PFDK'ya sevk edilmesine kesin gözle bakılıyor. Temsilcilerin de açık şekilde duyulan küfürleri raporlarına not ettikleri öğrenildi. 'ın para cezası alması bekleniyor.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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