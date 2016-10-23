Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Banvit'i kutluyorum. Mükemmel bir maç oynadılar. Bütün savunma planımızı üstüne kurmamıza rağmen oyun kurucu Theodore'u durdurmayı başaramadık. Müthiş bir performans gösterdi. Diğer oyuncuları da hatasız oynadı. Biz de kötü bir dönem geçiriyoruz. Henüz Kızılyıldız MTS maçının şokunu ve yorgunluğunu atlatamadık." diye konuştu.

THY Avrupa Ligi'nde hafta içinde yaptıkları Kızılyıldız MTS maçının yorgunluğu olduğunu kaydeden Ergin Ataman, "Kızılyıldız MTS maçında bazı oyuncular olağanüstü gayret sarf etti. Oradan gelen mağlubiyet bizi demoralize etmişti. O maçta iyi oynayan Tyus ve Daye'in yorgun olduklarını gördüm. Sinan Güler'in üstüne çok yük bindi. Önümüzde yoğun bir hafta var. Bu akşamdan itibaren Maccabi FOX ve Fenerbahçe maçlarına odaklanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Sinan Güler ise iyi savunma yapamadıklarına değinerek, "Savunmada enerjimiz yetmiyor. Bunu 40 dakikaya yayamadığımız kesin." dedi.

BANVİT CEPHESİ

Banvit'in Sloven başantrenörü Saso Filipovski, Galatasaray Odeabank'ın THY Avrupa Ligi'ni düşünmesinden yararlanarak, iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Filipovski, "Çok ciddi bir atmosferde, önemli bir taraftar önünde oynadık. Galatasaray Odeabank, çok iyi bir THY Avrupa Ligi takımı. Önceliklerinin THY Avrupa Ligi olduğunu ve bizim de bu durumdan faydalanarak, iyi bir galibiyet çıkardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bandırma temsilcisinin deneyimli pivotu Gasper Vidmar da savunmada çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Rakibimiz, çok iyi oyunculara ve taraftara sahip ama bugün sahada bütün istediklerimizi yaptık. Özellikle savunmada çok iyiydik." şeklinde görüş belirtti.