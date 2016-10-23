 G.Saray’dan 35 sayı fark – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    G.Saray’dan 35 sayı fark

    G.Saray’dan 35 sayı fark
    Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Doğuş Hastanesi'ni konuk eden , rakibini 97-62 mağlup etti. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Mersin-: 84- 74, Girne-Osmaniye: 71-84, Botaş-Hatay: 76-57, Yakın D.-F.Bahçe: 58-62, İstanbul Üni.-Aski: 66-59.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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