G.Saray’dan 35 sayı fark
Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Doğuş Hastanesi'ni konuk eden Galatasaray, rakibini 97-62 mağlup etti. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Mersin-Beşiktaş: 84- 74, Girne-Osmaniye: 71-84, Botaş-Hatay: 76-57, Yakın D.-F.Bahçe: 58-62, İstanbul Üni.-Aski: 66-59.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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