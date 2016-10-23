G.Saray Odeabank'a Banvit darbesi!

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-7 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İki takımın da düşük yüzdeyle hücum ettiği ilk çeyreğin son iki dakikasında etkinliğini artıran Galatasaray Odeabank, periyodu 19-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Orelik ve Theodore'un elinden gelen 7-0'lık seriyle başlayan Banvit, 12. dakikanın başında 20-19 öne geçti. Rakibinin serisini aynı dakika içinde Can Korkmaz'ın bulduğu 3 sayıyla bitiren sarı-kırmızılı ekip, yakaladığı 7-0'lık seriyle 14. dakikada farkı yeniden 6'ya (26-20) çıkardı. Mücadelenin 15. dakikası 26-26 eşitlikle geçilirken, Vidmar ile pota altını iyi kullanan Banvit, devre arasına 36-33 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde Theodore, Orelik ve Vidmar ile skor üreten Bandırma temsilcisi, 26. dakikada 9 sayılık (37-46) fark yakaladı. Micov, Pleiss ve Göksenin Köksal'ın basketleriyle etkili olan Galatasaray Odeabank, 28. dakikanın başında farkı 2 sayıya indirdi: 48-50. Rakibinin basketlerine Can Maxim Mutaf ve Kulig ile karşılık veren Banvit, üçüncü çeyreği 57-52 üstün bitirdi.

Son periyotta hücumda Can Maxim ile Theodore'u iyi kullanan Banvit, savunmada da etkili oyunuyla rakibine kolay basket şansı vermeyince 37. dakikada 13 sayılık (62-75) fark elde etti. Galatasaray Odeabank, Sinan Güler'in basketleriyle geri dönmeye çalışsa da son bölümde hata yapmayan Banvit, mücadeleyi 83-74 kazandı.

Karşılaşmayı 34 sayı, 9 asistle tamamlayan Banvitli Theodore, maçın en skoreri olurken, galibiyette önemli rol aldı. Bandırma temsilcisinde 18 sayı ve 8 ribauntla mücadele eden Orelik de galibiyete önemli katkıda bulundu. Süre alan tüm oyuncuların sayı ürettiği ev sahibi Galatasaray Odeabank'ta ise Micov 18, Sinan Güler 14 ve Pleiss 11 sayıyla çift hanelere ulaşmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank ligdeki ilk yenilgisini alırken, Banvit sezona ligde 3'te 3 yaparak başladı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Osman Sinan İşgüder

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 14, Göksenin Köksal 7, Micov 18, Daye 7, Pleiss 11, Tyus 2, Thompson 6, Schilb 2, Can Korkmaz 3, Preldzic 4

Banvit: Chappell 7, Theodore 34, Muric, Orelik 18, Vidmar 11, Can Maxim Mutaf 6, Kulig 7, Merthan Mutlu

1. Periyot: 19-13

Devre: 33-36

3. Periyot: 52-57