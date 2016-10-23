 Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    'da Kupası mesaisi

    Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi

    , Ziraat Kupası 3. turunda Toto 3. Lig temsilcisi Dersimspor ile 25 Ekim Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda dünkü maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada ofansif organizasyonlar üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda altıya altı çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

    , Dersimspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:04
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