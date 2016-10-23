Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Dersimspor ile 25 Ekim Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda dünkü Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada ofansif organizasyonlar üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda altıya altı çift kale maç yapıldığı aktarıldı.
Galatasaray, Dersimspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:04
- Ahmet Çakar: Aziz Başkan haklı
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Yorum
Hasan Kalycıoğlu Ahmet Çakar önce çok büyük bir iddiada bulunur, sonra çark eder, sonra da özür diler.
- Quaresma'ya Çin kancası
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bjk1903 manchster cityde leroy sane diye bi oyuncu var yaşı daha 19 ve dinamik.bu paraya satarsak o oyuncuyu almalıyız.Fm dede yıldız adayı
- Muhteşem siftah
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isminiz Sheydayev hepsinden iyi forvet,inanmayan azerbeycan cek cumjuriyeti macini izlesin,adam santrafor,tek basina 90 dakika irerde baski yapti
Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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