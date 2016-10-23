Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda dünkü Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada ofansif organizasyonlar üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda altıya altı çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Galatasaray, Dersimspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.