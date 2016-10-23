Derin darbe!
Camianın önde gelen isimlerinden Kıraç’ın, “Benim oyum ‘Evet’ değildir” sözleri büyük alkış aldı ama sonucu değiştirmeye yetmedi.
Galatasaray'ın tarihi kongresinde gözler kulübün kanaat önderlerinden İnan Kıraç'ın üzerindeydi. "Derin Galatasaray" denilerek alınan kararlarda etkinliği ifade edilen Kıraç, dün yönetimin karşısında yer aldı. Saat 12.30 civarında kürsüye çıkan İnan Kıraç, "Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle benim oyum 'Evet' değildir" dedi. Bu konuşma, o dakikalarda salonda bulunanlardan büyük alkış alsa da sonucu değiştiremedi. Buna karşılık toplantı sonunda kürsüye kadar çıkan Kıraç, "Artık kulübün malı senin ellerinde... Ona gözün gibi bak. Hayırlı olsun" diyerek Dursun Özbek'i kutlayan ilk kişi oldu.
HANGİ OYU KULLANDILAR?
Evet
Işın Çelebi, Taner Aşkın, Mehmet Helvacı, Hayri Kozak, Doğan Hasol, Mehmet Cansun, Mehmet Ağar.
Hayır
İnan Kıraç, Ahmet Özdoğan, Adnan Öztürk, Hamdi Yasaman.
HANGİ OYU KULLANDILAR?
Evet
Işın Çelebi, Taner Aşkın, Mehmet Helvacı, Hayri Kozak, Doğan Hasol, Mehmet Cansun, Mehmet Ağar.
Hayır
İnan Kıraç, Ahmet Özdoğan, Adnan Öztürk, Hamdi Yasaman.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Derin darbe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.