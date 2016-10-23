 Derin darbe! – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Derin darbe!

    Derin darbe!

    Camianın önde gelen isimlerinden Kıraç’ın, “Benim oyum ‘Evet’ değildir” sözleri büyük alkış aldı ama sonucu değiştirmeye yetmedi.

    'ın tarihi kongresinde gözler kulübün kanaat önderlerinden İnan Kıraç'ın üzerindeydi. "Derin Galatasaray" denilerek alınan kararlarda etkinliği ifade edilen Kıraç, dün yönetimin karşısında yer aldı. Saat 12.30 civarında kürsüye çıkan İnan Kıraç, "'nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle benim oyum 'Evet' değildir" dedi. Bu konuşma, o dakikalarda salonda bulunanlardan büyük alkış alsa da sonucu değiştiremedi. Buna karşılık toplantı sonunda kürsüye kadar çıkan Kıraç, "Artık kulübün malı senin ellerinde... Ona gözün gibi bak. Hayırlı olsun" diyerek Dursun Özbek'i kutlayan ilk kişi oldu.

    HANGİ OYU KULLANDILAR?

    Evet
    Işın Çelebi, Taner Aşkın, Mehmet Helvacı, Hayri Kozak, Doğan Hasol, Mehmet Cansun, Mehmet Ağar.

    Hayır
    İnan Kıraç, Ahmet Özdoğan, Adnan Öztürk, Hamdi Yasaman.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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