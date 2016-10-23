Cavanda etkisiz kaldı
G.Saray'da teknik direktör Riekerink'in, Trabzonspor karşısında şans verdiği Cavanda etkili olamadı. Deneyimli sağ kanat oyuncusu çok fazla top kaybı ile dikkat çekti. Yaptığı ortalarda da isabet bulamayınca, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Cavanda ikinci devrenin 68. dakikasında ise yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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