 Cavanda etkisiz kaldı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Cavanda etkisiz kaldı

    Cavanda etkisiz kaldı
    G.Saray'da teknik direktör Riekerink'in, karşısında şans verdiği Cavanda etkili olamadı. Deneyimli sağ kanat oyuncusu çok fazla top kaybı ile dikkat çekti. Yaptığı ortalarda da isabet bulamayınca, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Cavanda ikinci devrenin 68. dakikasında ise yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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