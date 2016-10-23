 Burak penaltıdan affetmedİ: 3-1 – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Burak penaltıdan affetmedİ: 3-1

    Burak penaltıdan affetmedİ: 3-1
    Çin Ligi'nde forma giyen Burak Yımaz, takımı Beijing Guoan'ın 3-1 kazandığı Guangzhou karşılaşmasında 1 gol attı. Maça ilk 11'de başlayan Burak, 24. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda rakip fileleri havalandırıp takımını öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon görev yaptığı 16. maçında 9. golünü kaydetti.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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