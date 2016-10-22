 Yeni gözde Tarkan – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yeni gözde Tarkan

    Yeni gözde Tarkan
    'ın transferdeki yeni gözdesi Tarkan Serbest... Avusturya Wien'de forma giyen 22 yaşındaki ön liberoyu Jan Olde Riekerink'in, Şampiyonlar Ligi'nde ile 3-3 berabere kaldıkları maçta izlediği ve çok beğendiği belirtiliyor. Stili ile Tolga Ciğerci'yi andıran genç gurbetçiyi, scout ekibinin takibe aldığı ve ara transferde girişimde bulunulacağı ifade edildi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:24
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