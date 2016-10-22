Trabzonspor'a TFF 1. Lig göndermesi
Galatasaray taraftarı ligde kötü giden Trabzonspor için uzun süre "Trabzon kümeye" şeklinde tezahürat yaptı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da şu an için 44 bin taraftar bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu rakamla bu sezon kendi rekorunu geçti.
Galatasaray Yönetimi bütün tribünlere bayrak dağıtarak tribünlerin rengarenk olmasını sağladı. Toplamda 50 bin bayrak dağıtıldı.
Galatasaray Yönetimi bütün tribünlere bayrak dağıtarak tribünlerin rengarenk olmasını sağladı. Toplamda 50 bin bayrak dağıtıldı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
Trabzonspor'a TFF 1. Lig göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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