 Trabzonspor'a TFF 1. Lig göndermesi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    'a TFF 1. Lig göndermesi

    Trabzonspor'a TFF 1. Lig göndermesi

    taraftarı ligde kötü giden için uzun süre "Trabzon kümeye" şeklinde tezahürat yaptı.

    Ali Sami Yen Kompleksi 'da şu an için 44 bin taraftar bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu rakamla bu sezon kendi rekorunu geçti.


    Yönetimi bütün tribünlere bayrak dağıtarak tribünlerin rengarenk olmasını sağladı. Toplamda 50 bin bayrak dağıtıldı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:06
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