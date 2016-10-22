Trabzonspor taraftarı ilk kez Arena'da

Türk Telekom Arena tribünleri büyük ölçüde dolarken, taraftarlar için tüm stada sarı-kırmızılı bayraklar dağıtıldı. Müsabakayı 40 binin üzerinde futbolsever takip etti.



Trabzonspor taraftarları, Galatasaray deplasmanına gelerek Türk Telekom Arena'da ilk kez maç izleme fırsatı yakaladı.

Türk Telekom Arena'nın 2011 yılı ocak ayında açılmasına karşın, Türk futbolunun 4 büyük kulübü arasında deplasmana taraftar götürmeme yönünde bir karar alınmasıyla, Trabzonsporlu futbolseverler bu statta maç izleyememişti. Öte yandan, statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran yaklaşık 2 bin bordo-mavili futbolsever, takımlarına destek verdi.