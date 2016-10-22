 Trabzonspor taraftarı ilk kez Arena'da – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    taraftarı ilk kez Arena'da

    Trabzonspor taraftarı ilk kez Arena'da

    taraftarları, ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarları ise Galatasaray deplasmanına gelerek 'da ilk kez maç izleme fırsatı yakaladı.

    tribünleri büyük ölçüde dolarken, taraftarlar için tüm stada sarı-kırmızılı bayraklar dağıtıldı. Müsabakayı 40 binin üzerinde futbolsever takip etti.

    taraftarları, deplasmanına gelerek Türk Telekom Arena'da ilk kez maç izleme fırsatı yakaladı.

    Türk Telekom Arena'nın 2011 yılı ocak ayında açılmasına karşın, Türk futbolunun 4 büyük kulübü arasında deplasmana taraftar götürmeme yönünde bir karar alınmasıyla, Trabzonsporlu futbolseverler bu statta maç izleyememişti. Öte yandan, statta kendilerine ayrılan bölümü dolduran yaklaşık 2 bin bordo-mavili futbolsever, takımlarına destek verdi.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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