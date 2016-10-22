 Tolga ceza sınırında – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Tolga ceza sınırında

    Tolga ceza sınırında
    Ligin ilk 7 haftasında 3 sarı kart gören Tolga Ciğerci, ceza sınırında bulunuyor. Başarılı ön libero, karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve haftaya deplasmanında forma giyemeyecek.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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