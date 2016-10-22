 Sneijder: Tehlike benim – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sneijder: Tehlike benim

    Sneijder: Tehlike benim

    Wesley, instagram hesabından paylaştığı mesajla ’a gözdağı verdi

    Sakatlığı geçen Wesley Sneijder, instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla 'a gözdağı verdi. Hollandalı yıldız, Breaking Bad dizisinin kurgusal karakteri Walter White'ın akıllara kazınan "I'm not in danger, I am the danger (Tehlikede değilim, Tehlike benim" ifadelerini kullandı. Sneijder'in ilk 11'de çıkıp çıkmayacağına ise teknik direktör Riekerink bugün karar verecek. Tecrübeli oyuncunun yedek soyunması halinde yerine Josue Pesqueira forma giyecek.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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