 Riekerink: Yenilginin iki nedeni var – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Riekerink: Yenilginin iki nedeni var

    Riekerink: Yenilginin iki nedeni var

    Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 'a 1-0 yenilmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

    Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Riekerink, uzun süredir kaybetmeyen bir takım olduklarını kaydederek, "Galip gelmek istiyorduk. Bizim için üzücü bir skor." dedi.

    Alınan iyi sonuçların ardından oyuncularından beklentilerinin yükseldiğini vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yenilginin iki nedeni var. Birincisi, sol kanatta yaptığımız top kayıpları. Rakip orta sahayı kontrol etmekte sıkıntı çektik. Bu şekilde de gol geldi. Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

    "Dört farklı sistemle oynadık"
    Sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı, aradıkları golü bulabilmek için karşısında çeşitli taktikler denediklerini aktararak, şunları söyledi:

    "Dört farklı sistemle oynadık. Yenik durumda olduğunuzda çözümler üretmeniz gerekiyor. maçında bu işe yaramıştı. En iyi şekilde analiz yapıp dersler çıkarmamız lazım. Maça iyi başlamadık ve sonrasında toparlandık. İyi yapamadığımız şeyler vardı. Zor bölgelerde fazla risk aldık. Bu da top kayıplarına neden oldu. Gereksiz riskler almamalı ve gereksiz top kayıpları yapmamalıyız. Eğer orta sahada doğru baskıyı yapamazsanız, rakibi rahat oynatırsanız, defans hattını önde kuran bir takım olarak boşluklar veriyorsunuz. Kalemizde tehlikeler oluşuyor. Bu nedenle oyun devam ederken taktik değişikler yaptık. Sonra üç defansa döndük. Böyle durumlarda bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Lig maratonu uzun ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu yolda önemli olan ne kadar düştüğünüz değil, ne kadar çabuk ayağa kalkabildiğinizdir."

    Takımın savunma oyuncularından Luis Pedro Cavanda'nın tek bir maçla eleştirilmesini doğru bulmadığını dile getiren Riekerink, Bruma'nın performansını ise övdü.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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