 Riekerink çıldırdı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    çıldırdı

    Riekerink çıldırdı

    Teknik Direktörü Jan Olde , Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru'nun yerde kaldığı pozisyonu inandırıcı bulmayarak sinirlendi.

    Maçın 62. dakikasında Zeki Yavru, Bruma'nın müdahalesiyle sakatlık yaşarken, oyuncunun süre çalmak için yerde yattığı düşüncesiyle tepki gösterdi.

    Yedek kulübesinde çıkarak Zeki Yavru'nun olduğu bölüme doğru ilerleyen Hollandalı teknik adam, yerden kalkması yönünde el işaretleri yaptı. 'i maçın dördüncü hakemi Tolga Özkalfa sakinleştirmeye çalıştı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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