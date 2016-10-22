Riekerink çıldırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru'nun yerde kaldığı pozisyonu inandırıcı bulmayarak sinirlendi.
Maçın 62. dakikasında Zeki Yavru, Bruma'nın müdahalesiyle sakatlık yaşarken, oyuncunun süre çalmak için yerde yattığı düşüncesiyle tepki gösterdi.
Yedek kulübesinde çıkarak Zeki Yavru'nun olduğu bölüme doğru ilerleyen Hollandalı teknik adam, yerden kalkması yönünde el işaretleri yaptı. Riekerink'i maçın dördüncü hakemi Tolga Özkalfa sakinleştirmeye çalıştı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
- "Bilerek bıraktık"
Toplam 2
Yorum
grckler he canım tabi.. top gormediniz be bir pozisyonunuz var bizim defans sagolsun size de kıyagını yaptı
- "Bilerek bıraktık"
Toplam 2
Yorum
Ömer Şimdi sefer ödeştik hamsiler
- G.Saray'ın nefesi yetmedi
Toplam 11
Yorum
FB 1907 FB gs nin aldığı kupayı alması mucizedir çünkü FB ikinci kupada oynaması başarısızlıktır istesede yer alamaz önemli olan euro lig de final oynamak
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