 Rekor zamanı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Rekor zamanı

    Rekor zamanı
    maçı için satışa çıkan biletlerin 27 bin 500'ü satıldı. 18 bin kombine ile bu akşam TT Arena'da 45 bini aşkın seyirci olması bekleniyor. Bu rakama ulaşılması halinde bu sezonun Süper Lig seyirci rekoru kırılacak. Eski rekor - maçındaki 40 bin 821 seyirci ile yine sarı-kırmızılı taraftarlara ait. Yönetim, stattaki tüm koltuklara Galatasaray bayrağı bırakacak.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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