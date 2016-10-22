Öztürk'ün oyu 'hayır'
Öztürk: "Mali sıkıntıları düzeltmek, 10 yıllık stratejik plan hazırlamaktan geçer"
Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, kulüpteki mali sıkıntıların düzeltilebilmesinin 10 yıllık stratejik plan hazırlamaktan geçtiğini belirterek, oyunun "hayır" olacağını söyledi.
UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen Galatasaray'ın Olağanüstü Genel Kurulu'nda söz alan Galatasaray Kulübü başkan adaylarından, eski yönetici Adnan Öztürk, Riva ve Florya projeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün miraslarımızı satıp satmamaya karar verme günüdür. Galatasaray bugün çıkış yolu arıyor, doğrudur. Ülkeler dahi zor duruma düşebilir. Bizi ve Türk sporunu bu hale getiren düzene devam etmek de ısrar ettiğimiz için hepimiz sorumluyuz. Başkan çıkış arıyor hepimiz çıkış alıyoruz, eminim bulacağız. Kendi malını küçümseyen, kendi malını kötüleyen bir mal sahibi ile ben tanışmadım. Başkanımız farkımız 985 TL ile bugün 1.5 milyar TL deniyor. Bunun yolu sükunet ile 10 yıllık stratejik plan hazırlamaktan geçer. Bize yakışan bu yol haritasını yapmaktır. İleriye dönük hiçbir ciddi fikir verilmedi. Bana hiçbir şey ifade etmeyen komisyon raporuna dayanarak karar vermem gerektiği için oyum 'hayır' olacaktır" açıklamalarında bulundu.
UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen Galatasaray'ın Olağanüstü Genel Kurulu'nda söz alan Galatasaray Kulübü başkan adaylarından, eski yönetici Adnan Öztürk, Riva ve Florya projeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün miraslarımızı satıp satmamaya karar verme günüdür. Galatasaray bugün çıkış yolu arıyor, doğrudur. Ülkeler dahi zor duruma düşebilir. Bizi ve Türk sporunu bu hale getiren düzene devam etmek de ısrar ettiğimiz için hepimiz sorumluyuz. Başkan çıkış arıyor hepimiz çıkış alıyoruz, eminim bulacağız. Kendi malını küçümseyen, kendi malını kötüleyen bir mal sahibi ile ben tanışmadım. Başkanımız farkımız 985 TL ile bugün 1.5 milyar TL deniyor. Bunun yolu sükunet ile 10 yıllık stratejik plan hazırlamaktan geçer. Bize yakışan bu yol haritasını yapmaktır. İleriye dönük hiçbir ciddi fikir verilmedi. Bana hiçbir şey ifade etmeyen komisyon raporuna dayanarak karar vermem gerektiği için oyum 'hayır' olacaktır" açıklamalarında bulundu.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Düşünmem lazım
Toplam 4
Yorum
RvP Çin'de yatarak € 5 Milyondan daha fazlasını alabilirim dostum.
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 13
Yorum
black Kardes biz sizin gibi hersene sampiyonlar ligine katilip hersene yarifinal e cikamadigimiz icin napoli galibiyeti bizim icin büyük bir basari. siz önce kendi maclariniza bakin.
- Chedjou’dan Marsilya sinyali
Toplam 5
Yorum
vida vida alcaksan Nalbura kardeş
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