Özbek yönetimi, Riva ve Florya yetkisini aldı
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray Yönetim Kurulu, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle ilgili yetki elde etti. Başkan Özbek: "Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin"
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili olarak yetki aldı.
Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de saat 10.00'da başlayan kongrede kulüp başkanı Dursun Özbek ve emlak değerleme komisyonunun sunumunun ardından üyelerin görüşleri alındı. Yaklaşık 7 saat süren kongrede birçok üye gündeme dair olumlu ve olumsuz görüşlerini aktardı.
Görüşmeler bölümünden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılımcıların çok büyük kısmı Dursun Özbek yönetimine yetki verdi. Kongreye katılan bin 600'ün üstündeki üyenin 47'si hayır oyu kullandı.
Kapanış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Şahsıma ve yönetim kuruluna gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin." diye konuştu.
Öte yandan genel kurulun sonunda, yönetimin yetki talebine "hayır" oyu kullanacağını açıklayan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile kulüp başkanı Özbek'in, bir süre konuştuktan sonra öpüşerek ayrılmaları dikkati çekti.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:23
- Ateşten gece
Toplam 11
Yorum
bjk Hakem faciası yaşanmazsa Ts Gs yi yener.
- Başkanlığı bırakıyor mu?
Toplam 54
Yorum
vinyadur inşallah şu yargıtay kararını 18 yıl daha açıklamazda sende 18 yıl daha orda kalırsın , çok amin...
- Başkanlığı bırakıyor mu?
Toplam 54
Yorum
Onur Sever Kendi dönemini örnek verirken 18 senede 6 defa şampiyon olduk derken Galatasaray o dönemde 9 defa şampiyon oldu bunu söylememek için 80leri katıyor araya.
Özbek yönetimi, Riva ve Florya yetkisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.