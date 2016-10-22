 İşte Adanaspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    İşte - maçı bilet fiyatları

    İşte Adanaspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları

    Toto Süper Lig’in 9. haftasında cumartesi akşamı oynanacak olan - müsabakasının bilet fiyatlarının 75 TL ile 180 TL arasında satılacağı açıklandı.

    Fatih Terim 'nda ile arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, 24 Ekim Pazartesi günü saat 09.00'da Passolig gişelerinden satışa sunulmaya başlanacak. Turuncu-beyazlı yönetim, bilet fiyatlarının; Kuzey Kapalı Misafir Tribün 180 TL, Güney Kapalı Alt - Üst Tribün 150 TL, Maraton 100 TL, Kuzey Kale Arkası Misafir Tribün 90 TL, Güney Kale Arkası Tribün 75 TL, olduğunu duyurdu.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:17
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