İşte Adanaspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında cumartesi akşamı oynanacak olan Adanaspor - Galatasaray müsabakasının bilet fiyatlarının 75 TL ile 180 TL arasında satılacağı açıklandı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:17
- 18’e de alma o zaman
Toplam 10
Yorum
Salih Aziz yıldırım oynasın
- Bitirim ikili
Toplam 7
Yorum
......... İŞİNİZ ÇOK ZOR GS LI FUTBOLCULAR. ALLAH YARDIMCINIZ VURDUĞUNUZ GOL OLSUN. KONDİSYONUNUZU 90 DAKİKAYA YAYAMAZSANIZ BİLİN Kİ BU MAÇTAN YA PUAN ALAMAZSINIZ VEYA EN FAZLA 1 PUAN ALIRSINIZ. BU KONDİSYONDA GS DA YOK. YOK KARDEŞİM.
- Ateşten gece
Toplam 3
Yorum
rakipsiz umarım hoca bozuk plak gibi yine aynı kadroyla sahaya çıkmaz .papaz her zaman pilav yemez .her takıma aynı taktikle çıkılmaz rahat rahat maç almak yerine strese girip sonradan müdahale etmesi boş .
İşte Adanaspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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