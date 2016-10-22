İnan Kıraç 'hayır' dedi

Galatasaray camiasının duayen isimlerinden, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, kulübün Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, yönetim kuruluna yetki verilmemesi yönünde oy kullanacağını söyledi.

Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de gerçekleştirilen kongrede söz alan Kıraç, Türk Telekom Arena'nın yapımı sırasında Galatasaray Kulübüne verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunarak, Riva ve Florya'yı değerlendirmek yerine, kulübün haklarını araması gerektiğini belirtti.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin büyük markalar olduğunu aktaran İnan Kıraç, federasyonlar ve devletin, kur farkından doğan zararları için bu kulüplere destek vermesi gerektiğini savundu.

Kıraç, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları göz önüne almaları gerektiğini vurgulayarak, "Çok güzel bir çalışma yapılmış. Acaba bugün doğru bir gün mü? Bu toplantı yeterli bir toplantı mı? Bir referandumla Galatasaray üyesi olan herkesten görüş sorulmalı. Yapılan çalışmalar faydalıdır ama bugünkü şartlar altında bu yetkiyi, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle beklememiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamasında "hayır" oyu kullanacağını açıklayan İnan Kıraç, "Çalışmalar kaybolmaz, dursun. Önce önümüzü görelim. İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkma kararı verdikten sonra parası yüzde 25 değer kaybetti. İngiltere'de emlak fiyatları yüzde 15 geriledi. Türkiye'nin önümüzdeki 3 ay içinde ne durumda olacağını görmemiz lazım. Acil paraya ihtiyacımız var. Bugünkü çözüm değildir. Dikkat ederseniz, ilk paranın girişi önümüzdeki senenin ortasına denk geliyor. Madem ki bu kadar sıkıntılı günler geçirdik, bunu biraz daha çekelim. Yönetimimiz çalışsın. Bugün bu karar için benim oyum 'evet' değildir. Bunu üzülerek söylüyorum." ifadelerini kullandı.