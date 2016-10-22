 İnan Kıraç 'hayır' dedi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İnan Kıraç 'hayır' dedi

    İnan Kıraç 'hayır' dedi

    Eğitim Vakfı Başkanı Kıraç: "Bugün bu karar için benim oyum 'evet' değildir. Bunu üzülerek söylüyorum"

    camiasının duayen isimlerinden, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, kulübün Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, yönetim kuruluna yetki verilmemesi yönünde oy kullanacağını söyledi.

    Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de gerçekleştirilen kongrede söz alan Kıraç, 'nın yapımı sırasında Galatasaray Kulübüne verilen sözlerin yerine getirilmediğini savunarak, Riva ve Florya'yı değerlendirmek yerine, kulübün haklarını araması gerektiğini belirtti.

    Galatasaray, Beşiktaş ve kulüplerinin büyük markalar olduğunu aktaran İnan Kıraç, federasyonlar ve devletin, kur farkından doğan zararları için bu kulüplere destek vermesi gerektiğini savundu.

    Kıraç, 'nin içinde bulunduğu şartları göz önüne almaları gerektiğini vurgulayarak, "Çok güzel bir çalışma yapılmış. Acaba bugün doğru bir gün mü? Bu toplantı yeterli bir toplantı mı? Bir referandumla Galatasaray üyesi olan herkesten görüş sorulmalı. Yapılan çalışmalar faydalıdır ama bugünkü şartlar altında bu yetkiyi, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle beklememiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

    Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamasında "hayır" oyu kullanacağını açıklayan İnan Kıraç, "Çalışmalar kaybolmaz, dursun. Önce önümüzü görelim. İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkma kararı verdikten sonra parası yüzde 25 değer kaybetti. İngiltere'de emlak fiyatları yüzde 15 geriledi. Türkiye'nin önümüzdeki 3 ay içinde ne durumda olacağını görmemiz lazım. Acil paraya ihtiyacımız var. Bugünkü çözüm değildir. Dikkat ederseniz, ilk paranın girişi önümüzdeki senenin ortasına denk geliyor. Madem ki bu kadar sıkıntılı günler geçirdik, bunu biraz daha çekelim. Yönetimimiz çalışsın. Bugün bu karar için benim oyum 'evet' değildir. Bunu üzülerek söylüyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İnan Kıraç 'hayır' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.