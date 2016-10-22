Galatasaray'da kritik genel başladı

Galatasaray Kulübünde, mali darboğazdan çıkabilmek için planlanan Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi projelerinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul başladı.

Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de gerçekleştirilen kongrede sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, Riva ile Florya'da bulunan araziler için hazırlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iştiraklerinden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ön protokolü yapılan projelerin hayata geçirilebilmesi için genel kurul üyelerinden onay isteyecek.

Kongrenin gündeminde konu, "Taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla ve bundan elde edilecek gelirin büyük kısmının Galatasaray Kulübü ile bağlı kuruluşlarının borçlarını ödemek, finansal yapılarını güçlendirip, mali bağımsızlığını sağlamak üzere kullanmak şartıyla, 29 Haziran 2016 tarihinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile imzalanan ön protokole uygun olarak nihai sözleşme imzalamak üzere yönetim kurulunun tam olarak yetkilendirilmesinin görüşülüp karara bağlanması." şeklinde yer aldı.

Genel kurula yönetim tam kadro katılırken, eski başkanlardan Alp Yalman ve Faruk Süren ile kulübün duayen isimlerinden İnan Kıraç da hazır bulundu.

Organizasyonun başlangıcında kongre divan başkanı olarak İrfan Aktar seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul başladı.