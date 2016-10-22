Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Türk futbolunun iki dev takımı Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam TT Arena’da kozlarını paylaşıyor
Ligde 17'şer puanla M. Başakşehir ve Beşiktaş'la birlikte zirveyi paylaşan Galatasaray, sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybı istemeyen Galatasaray ile bugünkü derbiyi çıkış maçı olarak gören Trabzonspor kapışıyor.
GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Chedjou, Semih, Carole, Tolga, Selçuk, Podolski, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Mehmet, Okay, Onazi, Bero, Castillo, N'Doye
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:02
- ‘Kartal’ uçuşa başladı
Toplam 4
Yorum
awentador Bu uçağa neden kartal resmi düşünülmedi .
- Hoca da suçlu
Toplam 23
Yorum
RUH YOK YETENEKTE YOK. ELİ SOPALI BİR HOCA BUNLARI ANCAK OYNATIR.
- Oğuzhan’dan iyi haber
Toplam 3
Yorum
awentador Oğuzhandan iyi haber onun uzun süre sahalara dönemeyecek olması olur ancak , güçsüz , aymaz , büyük maçlarda silik , Oğuzhanın neyini bekleyelim ki ?
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