 Galatasaray - Trabzonspor | 19.00 – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    - | 19.00

    Galatasaray - Trabzonspor | 19.00

    Türk futbolunun iki dev takımı ile bu akşam TT Arena’da kozlarını paylaşıyor

    Ligde 17'şer puanla M. Başakşehir ve 'la birlikte zirveyi paylaşan , sezona istediği gibi başlayamayan 'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybı istemeyen Galatasaray ile bugünkü derbiyi çıkış maçı olarak gören Trabzonspor kapışıyor.



    GALATASARAY:     Muslera, Cavanda, Chedjou, Semih, Carole, Tolga, Selçuk, Podolski, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

    TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Mehmet, Okay, Onazi, Bero, Castillo, N'Doye
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
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