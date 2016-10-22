Galatasaray - Trabzonspor | 19.00

Ligde 17'şer puanla M. Başakşehir ve Beşiktaş'la birlikte zirveyi paylaşan Galatasaray, sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybı istemeyen Galatasaray ile bugünkü derbiyi çıkış maçı olarak gören Trabzonspor kapışıyor.

Muslera, Cavanda, Chedjou, Semih, Carole, Tolga, Selçuk, Podolski, Sneijder, Bruma, Eren DerdiyokOnur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Mehmet, Okay, Onazi, Bero, Castillo, N'Doye