En kritik gün
Yönetim, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirmesi için yetki istiyor. Muhalefet “Değerinin altına gidiyor” diyor. Tek gündemi olan kurulda Emlak Konut ile imzalanan ön protokol Genel Kurul’un oyuna sunulacak
Borç 1.5 milyar tl
Dursun Özbek ve kurmayları, Galatasaray'ın artık 1.5 milyar TL'yi bulan borç yüküyle daha fazla yaşayamayacağını düşünüyor bu sebeple projenin "Evet" oyuyla onanmasını bekliyor. Ancak karşısında da ciddi bir muhalefet var. Riva ve Florya arazilerinin, kulübün en önemli taşınmazları olduğunu savunan muhalif cephe de "Değerini bulmadan elden çıkarılması büyük hata" görüşünü savunuyor. Ünal Aysal'a yetki verilmemişti.
Kıran kırana konuşmalar
G.Saray tarihinin en kritik genel kurulu olarak görülen buluşma sabah 10.00'da başlayacak. Hem yönetim hem de muhalefetten isimler söz alacak. Cimbom'un geleceğini belirleyecek kongrenin gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. G.Saray'ın Trabzon'la oynayacağı mücadeleyi de üyeler burada takip edecek.
Gelen para ile borç bitecek
G.Saray Yönetimi, onay beklediği genel kuruldaki hedefini kulübün borç yüküne bağlamış durumda. Resmi Gazete'de yapılan duyuruda "Elde edilecek gelirin büyük kısmının G.Saray'ın borçlarını ödemek, finansal yapısını güçlendirip, mali bağımsızlığını sağlamak üzere kullanmak şartı" cümlesi dikkat çekiyor.
Aktar mı Ünlü mü
Bu kritik toplantıyı kimin yöneteceği de merak konusu. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübesiyle İrfan Aktar'ın en doğru kişi olduğunu belirtiyor. Muhalefet ise Riva Komisyonu'nda da yer alan İrfan Aktar'ın yönetime yakın olduğunu ifade ederek avukat Metin Ünlü'nün bu önemli görevi üstlenmesi gerektiğini söylüyor
Florya taşınacak
Projenin onay alması durumunda Galatasaray antrenman sahalarının bulunduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ni boşaltacak. Başkan Dursun Özbek, TT Arena Stadı'na yakın bir mevkiden arazi isteğini dile getirmişti. Özbek "Florya'da kullanacağımız sadece 2 tane nizami saha var. Burası bize yetmiyor" demişti.
İşte Riva raporu:
1 - Gayrimenkullerin bulunduğu bölge gelişiyor. Kulübün mali durumu da değerlendirildiğinde en doğru zaman.
2 - Gayrimenkullerin geliştirilmesi için en uygun yöntem, uygun bir geliştirici ile anlaşma yapılması.
3 - Gayrimenkullerin ölçeği ve bulundukları bölge itibarıyla projeler için en uygun geliştirici Emlak Konut.
4 - Florya arazisi için de Emlak Konut ile sağlanacak işbirliği önemli. (Burası spor tesisi, yeşil alan olarak görülüyor. Başka bir inşaat için izin bulunmuyor)
5 - Projelerden kulübün elde edeceği gelir net şekilde belirlenmeli.
6 - Geliştirici ile yapılacak sözleşmedeki nakit akışının doğru şekilde sağlanması için finansal konularda uzman üyelerden bir komisyon kurulmalı. 7 - Projelerden elde edilecek gelirin makul bölümü, uzun vadede değerlendirilmek üzere arazi olarak yine kulüp varlıklarına kazandırılmak için kullanılmalı.
2008'de yüksekti
Yönetim resmi siteden uzman isimlerin belirlediği Riva arazisi için değer raporunun sunumunu paylaşmıştı. İrfan Aktar, Doğan Hasol, Firuz Soyuer, Emre Aykar, Mehmet Dedeoğlu, Ö. İsmail Tanrıöver, Erden Tinur'dan oluşan kadro Riva için 124 milyon dolar değer biçmişti. Ancak 2010 yılında bir bankanın 155 milyon dolar değer biçmesi (yüzde 25 düşük gösterebileceği de konuşuluyor) kafa karıştırdı. 2008'de bir İngiliz firmasının da 176 milyon dolar değer belirlemesi muhalefetin en büyük dayanağı
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
En kritik gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.