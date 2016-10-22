 En kritik gün – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    En kritik gün

    En kritik gün

    Yönetim, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirmesi için yetki istiyor. Muhalefet “Değerinin altına gidiyor” diyor. Tek gündemi olan kurulda Emlak Konut ile imzalanan ön protokol Genel Kurul’un oyuna sunulacak

    Ağır borç yükü altındaki 'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi, yıllardır birçok şekilde projelendirilen ancak bir türlü faaliyete geçirilmeyen Riva ile Florya arazileri için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ön protokol imzalamıştı. Camiada başkan Özbek'e destek veren de var, karşı duran da. Ancak bugün iş sarı-kırmızılı kulüp adına resmiyete dökülecek. Maslak UNİQ İstanbul Gösteri Merkezi'ndeki sarı-kırmızılı kulübün tarihi kongresinde tek gündem maddesi Riva ve Florya arazileri olacak.

    Borç 1.5 milyar tl
    Dursun Özbek ve kurmayları, Galatasaray'ın artık 1.5 milyar TL'yi bulan borç yüküyle daha fazla yaşayamayacağını düşünüyor bu sebeple projenin "Evet" oyuyla onanmasını bekliyor. Ancak karşısında da ciddi bir muhalefet var. Riva ve Florya arazilerinin, kulübün en önemli taşınmazları olduğunu savunan muhalif cephe de "Değerini bulmadan elden çıkarılması büyük hata" görüşünü savunuyor. Ünal Aysal'a yetki verilmemişti.

    Kıran kırana konuşmalar
    G.Saray tarihinin en kritik genel kurulu olarak görülen buluşma sabah 10.00'da başlayacak. Hem yönetim hem de muhalefetten isimler söz alacak. Cimbom'un geleceğini belirleyecek kongrenin gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. G.Saray'ın Trabzon'la oynayacağı mücadeleyi de üyeler burada takip edecek.

    Gelen para ile borç bitecek
    G.Saray Yönetimi, onay beklediği genel kuruldaki hedefini kulübün borç yüküne bağlamış durumda. Resmi Gazete'de yapılan duyuruda "Elde edilecek gelirin büyük kısmının G.Saray'ın borçlarını ödemek, finansal yapısını güçlendirip, mali bağımsızlığını sağlamak üzere kullanmak şartı" cümlesi dikkat çekiyor.

    Aktar mı Ünlü mü
    Bu kritik toplantıyı kimin yöneteceği de merak konusu. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübesiyle İrfan Aktar'ın en doğru kişi olduğunu belirtiyor. Muhalefet ise Riva Komisyonu'nda da yer alan İrfan Aktar'ın yönetime yakın olduğunu ifade ederek avukat Metin Ünlü'nün bu önemli görevi üstlenmesi gerektiğini söylüyor

    Florya taşınacak
    Projenin onay alması durumunda Galatasaray antrenman sahalarının bulunduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ni boşaltacak. Başkan Dursun Özbek, TT Arena Stadı'na yakın bir mevkiden arazi isteğini dile getirmişti. Özbek "Florya'da kullanacağımız sadece 2 tane nizami saha var. Burası bize yetmiyor" demişti.

    İşte Riva raporu:
    1 - Gayrimenkullerin bulunduğu bölge gelişiyor. Kulübün mali durumu da değerlendirildiğinde en doğru zaman.
    2 - Gayrimenkullerin geliştirilmesi için en uygun yöntem, uygun bir geliştirici ile anlaşma yapılması.
    3 - Gayrimenkullerin ölçeği ve bulundukları bölge itibarıyla projeler için en uygun geliştirici Emlak Konut.
    4 - Florya arazisi için de Emlak Konut ile sağlanacak işbirliği önemli. (Burası tesisi, yeşil alan olarak görülüyor. Başka bir inşaat için izin bulunmuyor)
    5 - Projelerden kulübün elde edeceği gelir net şekilde belirlenmeli.
    6 - Geliştirici ile yapılacak sözleşmedeki nakit akışının doğru şekilde sağlanması için finansal konularda uzman üyelerden bir komisyon kurulmalı. 7 - Projelerden elde edilecek gelirin makul bölümü, uzun vadede değerlendirilmek üzere arazi olarak yine kulüp varlıklarına kazandırılmak için kullanılmalı.

    2008'de yüksekti
    Yönetim resmi siteden uzman isimlerin belirlediği Riva arazisi için değer raporunun sunumunu paylaşmıştı. İrfan Aktar, Doğan Hasol, Firuz Soyuer, Emre Aykar, Mehmet Dedeoğlu, Ö. İsmail Tanrıöver, Erden Tinur'dan oluşan kadro Riva için 124 milyon dolar değer biçmişti. Ancak 2010 yılında bir bankanın 155 milyon dolar değer biçmesi (yüzde 25 düşük gösterebileceği de konuşuluyor) kafa karıştırdı. 2008'de bir İngiliz firmasının da 176 milyon dolar değer belirlemesi muhalefetin en büyük dayanağı
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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