 Chedjou’dan Marsilya sinyali – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Chedjou’dan sinyali

    Chedjou’dan Marsilya sinyali

    Adı ile anılan Aurelien Chedjou, Fransız basınına konuştu. 31 yaşındaki defans oyuncusu, transferiyle menajerinin ilgilendiğini belirterek, " ile sezon sonuna kadar sözleşmem var ancak Marsilya da harika bir kulüp" ifadesini kullandı.

    Chedjou'nun 'deki hocası Rudi Garcia, 'nın başına geçince, Kamerunlu oyuncuyu da Fransız ekibine götüreceği iddia edilmişti. Aurelien bu konuda da, "Onunla bir kez daha çalışmak? Garcia iyi bir hoca, beni etkilemişti ama bilmiyorum. Sadece kulüp bulmasına sevindim" yorumunu yaptı
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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