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Hayrettin Hadi oğuzanım gel gayri
bursaspor harun tekin çok isabetli olur..kaleci sorunu kökten biter.
cim bom alın bursadan harun tekini sırtınızı yaslayıp maç izleyin..
Cavanda, Sabri'yi arattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.