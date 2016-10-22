Burak Yılmaz attı, Beijing Guoan kazandı

Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın penaltıdan bir gol attığı maçta, sahasında Guangzhou R&F'yi 3-1 yendi.

Ligin 28. haftasında Beijing Guoan, Workers Stadı'nda Guangzhou R&F'yi ağırladı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 24. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirerek bu sezon 16. maçında 9. golüne ulaştı.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Beijing Guoan, 52. dakikada Dabao Yu ve 74. dakikada Mingyang Du'nun golleriyle durumu 3-0 yaptı. Guangzhou R&F, 84. dakikada Chugui Ye'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Maçın 76. dakikasında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz, yerini Igor Sergeev'e bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beijing Guoan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Beijing Guoan, 39 puanla 5. sıraya yükseldi, Guangzhou R&F ise aynı puanla 6. basamağa geriledi.