Burak Yılmaz attı, Beijing Guoan kazandı
Çin Süper Lig'de Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın penaltıdan bir gol attığı maçta, evinde Guangzhou R&F'yi 3-1 mağlup etti.
Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın penaltıdan bir gol attığı maçta, sahasında Guangzhou R&F'yi 3-1 yendi.
Ligin 28. haftasında Beijing Guoan, Workers Stadı'nda Guangzhou R&F'yi ağırladı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 24. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirerek bu sezon 16. maçında 9. golüne ulaştı.
İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Beijing Guoan, 52. dakikada Dabao Yu ve 74. dakikada Mingyang Du'nun golleriyle durumu 3-0 yaptı. Guangzhou R&F, 84. dakikada Chugui Ye'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Maçın 76. dakikasında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz, yerini Igor Sergeev'e bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beijing Guoan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Beijing Guoan, 39 puanla 5. sıraya yükseldi, Guangzhou R&F ise aynı puanla 6. basamağa geriledi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:51
- İşte o rakam
Toplam 7
Yorum
başkan başkan olmasa halimiz Gs gibi olurdu, Alex'i zamanında getirmese ilk 5'e giremezdik seneler boyunca. Başkanımıza dua edin yatın kalkın..
- Ateşten gece
Toplam 7
Yorum
Alper ALPAGUT EFSANE TRABZONSPOR'a, Süper Ligi'n değerli ve köklü takımlarından Galatasaray maçında İNADINA İNAT başarılar diliyorum.Sevgi ve Saygılarımla
- İşte o rakam
Toplam 7
Yorum
Yep Vay be borca bak
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