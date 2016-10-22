 Burak Yılmaz attı, Beijing Guoan kazandı – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Burak Yılmaz attı, Beijing Guoan kazandı

    Burak Yılmaz attı, Beijing Guoan kazandı

    Çin Süper Lig'de Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın penaltıdan bir gol attığı maçta, evinde Guangzhou R&F'yi 3-1 mağlup etti.

    Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın penaltıdan bir gol attığı maçta, sahasında Guangzhou R&F'yi 3-1 yendi.

    Ligin 28. haftasında Beijing Guoan, Workers Stadı'nda Guangzhou R&F'yi ağırladı.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 24. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirerek bu sezon 16. maçında 9. golüne ulaştı.

    İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Beijing Guoan, 52. dakikada Dabao Yu ve 74. dakikada Mingyang Du'nun golleriyle durumu 3-0 yaptı. Guangzhou R&F, 84. dakikada Chugui Ye'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.

    Maçın 76. dakikasında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz, yerini Igor Sergeev'e bıraktı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beijing Guoan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    Ligde 2 maç sonra kazanan Beijing Guoan, 39 puanla 5. sıraya yükseldi, Guangzhou R&F ise aynı puanla 6. basamağa geriledi.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:51
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