 Bitirim ikili – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bitirim ikili

    Bitirim ikili

    G.Saray’ın ligde attığı 13 golün 11’ine katkı yapan ikili, Aslan’ın bu akşam TT Arena’da en büyük kozları olacak. Hollandalı çalıştırıcı, Podolski ile Yasin arasında ise kararsız

    Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, karşısında oyun planını, Bruma ve Eren Derdiyok üzerine kurdu. Hollandalı çalıştırıcı, iki futbolcu ile hafta boyunca yapılan antrenmanlarında özel olarak ilgilenirken, birebir konuşmalarda Trabzonspor'un zaaflarını anlatıp, nasıl oynamaları gerektiğini gösterdi. Eren Derdiyok, 7 lig maçında 5 gol atarken; Bruma, 7 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Formda ikili, sarı-kırmızılı takımın ligde attığı 13 golün 11'ine direkt katkı yaptı. Riekerink'in ilk gole de önem verdiği ve, "Trabzonspor gol yiyince dağılıyor. İlk golü biz atalım" dediği belirlendi. Savunmanın sağında yine Sabri'yi tercih edeceği öğrenilen Riekerink'in Podolski ile Yasin Öztekin arasında kararsızlığı sürüyor.

    G.Saray 39-26 önde
    Cimbom, Trabzonspor ile Süper Lig'deki 87. karşılaşmasına çıkacak. İki ekip arasında oynanan 86 maçın 39'unu Galatasaray kazandı, 26 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sarıkırmızılıların 113 golüne, bordo-mavili ekip 94 golle yanıt verdi. Geçen sezon ligde oynanan iki maçta Aslan, rakibini deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 2-1 mağlup etmişti.

    11 maçtır yenilmiyor
    Galatasaray son 11 resmi maçında yenilgi yaşamadı. Son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 32. haftasında evinde 'a karşı 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 9 Süper Lig, 1 Kupası ve 1 Süper Kupa maçında hiç kaybetmedi.

    Savaş ÇORLU


    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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