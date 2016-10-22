Bitirim ikili
G.Saray’ın ligde attığı 13 golün 11’ine katkı yapan ikili, Aslan’ın bu akşam TT Arena’da en büyük kozları olacak. Hollandalı çalıştırıcı, Podolski ile Yasin arasında ise kararsız
G.Saray 39-26 önde
Cimbom, Trabzonspor ile Süper Lig'deki 87. karşılaşmasına çıkacak. İki ekip arasında oynanan 86 maçın 39'unu Galatasaray kazandı, 26 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sarıkırmızılıların 113 golüne, bordo-mavili ekip 94 golle yanıt verdi. Geçen sezon ligde oynanan iki maçta Aslan, rakibini deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 2-1 mağlup etmişti.
11 maçtır yenilmiyor
Galatasaray son 11 resmi maçında yenilgi yaşamadı. Son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 32. haftasında evinde Beşiktaş'a karşı 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında hiç kaybetmedi.
Savaş ÇORLU
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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