Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda katılımcılara hitap ederek, değerlendirilmek üzere yetki istediği Riva ve Florya projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de gerçekleştirilen kongrenin ilk bölümünde kürsüye gelen Dursun Özbek, kulüp tarihinin en önemli genel kurullarından birini yaptıklarını söyledi.

Bu kongrede kulüp için çok hayati kararların alınması gerektiğini dile getiren Özbek, "Mali sıkıntı çerçevesinde çıkış aradığımız ve uzun süredir çalıştığımız bir projeyi onayınıza sunacağız. En önemlisi Riva'daki arazimiz. Geçmişte muhtelif çalışmalar yapılmış. Üzerinde sadece ot biten bir arazinin Galatasaray'a faydasının olmadığı düşüncesindeydim. Bu projeyi illaki bir sonuca götürmek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Riva projesinde yeşil alan ve okul alanları olarak Beykoz Belediyesine terk edilmiş yerlerin de tekrar kendi kullanımlarına alındığına dikkati çeken Özbek, buraya okul ile spor akademisini kendilerinin kuracağını aktardı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin tapu paylaşımına değinen başkan Özbek, buranın artık ihtiyaçları da karşılamadığını vurgulayarak, hem Türk Telekom Arena'ya yakın yeni bir tesis arazisine kavuşacaklarını hem de önemli bir gelir elde edeceklerini paylaştı.

"Beş yılda bir Riva elden gidiyor"

Dursun Özbek, kulübün 1,5 milyar lira borcu bulunduğunu ve bankalara olan borç miktarının 235 milyon dolar seviyesinde olduğunu tekrarlayarak, şunları söyledi:

"Borç her sene artıyor. Her yıl 120 milyon lira civarında faiz ve kur farkı gideri oluyor. Son 5 yılda 500 milyon lira bu şekilde ödeme yapılmış. Beş yılda bir Riva elden gidiyor. Bu gidişin durması lazım. Elimizdeki mevcut değerlerin geliştirilmesi, yeni kaynaklar oluşturulması lazım. Geçmişteki yönetim tarzının sonucu olarak tüm gelirler 2020 yılına kadar temlikli. Şu basit hesabı yapmamız lazım; kur farkı ve faizden kurtulduğumuzda, Galatasaray mali açıdan kimseye bağlı olmayacaktır. Bir yıldır çalışıyoruz ve projemizi bugün huzurunuza getirdik. Benim birinci görevim, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanması. Bana çok değerli bir emanet verdiniz. Yolun sonuna geldik. Buradan çıkış projelerimizi beraber yapalım ve destekleyelim."



"Yılda 150 milyona yakın gelirimiz var"

"Gelirimiz yüksek yılda 150 milyona yakın gelirimiz var ancak 2020'ye kadar gelirlerimiz temlikli. Seçildiğim günden beri Galatasaray'ın mali yükünü kaldırdığımız takrirde herşeyi rahat yönetebiliriz çünkü gelirlerimiz yeter. Bu borcu ödemek için yeni kaynak yaratmak var. Hisse satışına karşıyım, elimizdeki asetleri değerlendirelim. Aynısı Real Madrid, Manchester United bunu yapıp kuyunun dibinden çıkmışlar. Bunu yapıp sportif başarıya yönelelim. Benim birinci görevim Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmasını gerçekleştirmek. Sayın Genel Kurul yolun sonuna geldik. Buradan çıkalım. Durumumuz bu çıkışa destek verecek bir önerisi olan varsa hemen gelsin değerlendirelim. Fakat bugüne kadar herhangi bir çağrı olmadı.

Bunu yaptıktan sonra Galatasaray'ın gelecek yönetimlerine mali disiplini sürdürmeleri için Galatasaray Kriterleri adı altında, Galatasaray nasıl yönetilmeli diye bir çalışma içindeyiz. Ve kimsenin bir daha Galatasaray'ı aynı borçlu duruma getirmemesi için çalışma içindeyiz"

Başkan Dursun Özbek konuşmasının devamında Riva ve Florya arazileri için görüntülü sunum yaparak projeyi üyelere şöyle anlattı:

"Bir çalışma içine girdik protokol imzaladık. Nasıl bir çalışma içine girdiğimizi size anlatacağım. Riva'da 250 bin metrekare inşaat alanı Emlak Konut ile protokol sonrasında 400 bin metrekareye yükseldi ve tahmini gelir hedefi 300 milyon dolar. Florya yeşil alan ve inşaat izni yok. Emlak Konut işbirliğinden sonra 40 bin metrekare inşaat alanı ve tahmini gelir 200 milyon dolar gelir.

Riva tek başına yetmiyor mu diyorlar. Evet yetmiyor. Yetse bile önce Florya'yı önce düşünüyorum. Çünkü Riva'da imar hakkımız var, istediğimiz zaman yaparız. Florya'da yok ve. Bunu ancak bu şekilde yapabiliriz. Tercih yapacağız ya bu kanamalı durum devam edecek ya bu kanamayı durduracağız.

Rivanın parsel parsel satılması mümkün olamaz. Bütün gayrımenkullerimiz ipotekli. Bir satış pozisyonuna girmek için önce ipoteğin kalkması gerek. Emlak Konut ile işbirliğinde hasılatın paylaşımı yüzde 80 bizim yüzde 20 onların olarak gerçekleşecek.

Florya taşınırsa buraya karşılık 250-300 dönüm civarında bir araziyi istedim ve stada yakın olacak. Aksi halde Florya'dan çıkmayız. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'ımızı pırıl pırıl sıkıntısız bir hale getirmek istiyorum.

Bu arazileri kaybedeceğiz ama yerine yenilerini de eklemek amacındayız. 3. Havalimanı yakınında 2 milyon metrekare arsanın üst hakkı için görüşüyoruz.

Bu anlaşma paralel GSGM ile bildiğiniz stadın çatı davası var. Üst kullanım hakkımız yok.

"Stadın üst kullanım hakkını da alacağız"

"Stadın üst kullanım hakkını da protokol imzalaması sonrasında hemen alacağız. Ayrıca buraya salonu da yapacağız ve bunlar için Galatasaray'ın kasasından bir kuruş çıkmayacak. Günü kurtarma peşinde değilim. Benim başkanlığı 2018 yılında bitiyor. Projeye bakın 2023'lere kadar sürüyor. Ben, bizden sonraki yönetime pırıl pırıl Galatasaray'ın borçlarından arındırıldığı ve kendine yettiği doğru yönetildiği bir sistem bırakmak istiyorum. Galatasaray nasıl yönetilmeli ki tekrar bu borç sarmalına girmesin. Bunu da bir ortak çalışma ile hep beraber yapacağız. "