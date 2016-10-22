''90 dakika tek kale oynadık''
Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Eren Derdiyok, açıklamalarda bulundu.
Eren Derdiyok, üstün oynadıkları maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını ifade etti.
Derdiyok, ''Çok üzgünüz. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Taraftarlarımız geldi bizi desteklemeye. 90 dakika tek kale oynuyoruz. Şanssızlık mı diyeyim bilemiyorum. Üzücü olan 90 dakika tek kale oynayıp rakibin bir topta gol atması...'' dedi.
Eren Derdiyok, son dakikada direkten dönen topuyla ilgili olarak, ''Topa iyi vurdum, direğe çarpıyor. Birkaç santim düşse, belki direğe çarpıp gol olacak ya da arkadaşımın önüne düşecek'' ifadelerini kullandı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:38
- Toroğlu gol pozisyonunu yorumladı
Toplam 9
Yorum
MEHMET SEFA GALATASRAYIN MAÇLARI BİZİ HEP ALDATTI ÇÜNKÜ HEP KÜÇÜK TAKIMLARLA OYNADILAR BJK HARİÇ
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 16
Yorum
Tarafsiz taraf ADAM HAKLI.
- Özbek yönetimi, Riva ve Florya yetkisini aldı
Toplam 8
Yorum
UA GITTI EN SON KALAN DEGERLERIMIZ :( TOKI kanimizi emer elimizde SIFIR kalir. BITTIK. BU KARALARI TARAFTARA SORUN REZILLER!!!!!!!
''90 dakika tek kale oynadık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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