 ''90 dakika tek kale oynadık'' – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    ''90 dakika tek kale oynadık''

    ''90 dakika tek kale oynadık''

    'ın 'da 'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Eren Derdiyok, açıklamalarda bulundu.

    Eren Derdiyok, üstün oynadıkları maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

    Derdiyok, ''Çok üzgünüz. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Taraftarlarımız geldi bizi desteklemeye. 90 dakika tek kale oynuyoruz. Şanssızlık mı diyeyim bilemiyorum. Üzücü olan 90 dakika tek kale oynayıp rakibin bir topta gol atması...'' dedi.

    Eren Derdiyok, son dakikada direkten dönen topuyla ilgili olarak, ''Topa iyi vurdum, direğe çarpıyor. Birkaç santim düşse, belki direğe çarpıp gol olacak ya da arkadaşımın önüne düşecek'' ifadelerini kullandı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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