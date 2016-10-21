 Rakip Kızılyıldız – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Rakip Kızılyıldız

    Rakip Kızılyıldız
    Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Kızılyıldız'ı konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İlk hafta Cimbom, CSKA Moskova'ya 109-84, Kızılyıldız ise Darüşşafaka Doğuş'a 73-70 mağlup oldu. İki takım arasındaki anlaşma gereği Sırp taraftarlar salona alınmayacak.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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