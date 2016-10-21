Rakip Kızılyıldız
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Kızılyıldız'ı konuk edecek. Abdi İpekçi'de saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İlk hafta Cimbom, CSKA Moskova'ya 109-84, Kızılyıldız ise Darüşşafaka Doğuş'a 73-70 mağlup oldu. İki takım arasındaki anlaşma gereği Sırp taraftarlar salona alınmayacak.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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