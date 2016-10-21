Kadınların saati değişti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yarın Abdi İpekçi Spor Salonu'nda MBK Doğuş Hastanesi ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ilk haftasında oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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