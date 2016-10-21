 Kadınların saati değişti – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Kadınların saati değişti

    Kadınların saati değişti
    Kadın Basketbol Takımı'nın yarın Abdi İpekçi Salonu'nda MBK Doğuş Hastanesi ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ilk haftasında oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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