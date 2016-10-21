G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez
Riekerink ile basın mensuplarının karşısına çıkan Josue Pesqueira, sahalarında iyi oynadıklarını, Trabzonspor maçının da güzel geçeceğini kaydetti. Yedek kalmayı sorun etmediğini belirten Portekizli oyuncu, "Galatasaray'a gelerek bir hayalim gerçekleşti. Bu nedenle az oynadığım için üzüntülü olduğumu söylemem mümkün değil. Sonuçta pozisyonumda Sneijder gibi bir oyuncu var. Ondan çok şey öğreniyorum. Galatasaray'da devam etmek isterim ama bu sadece bana bağlı değil. Hedefim takıma yardımcı olup, şampiyon olabilmek" ifadelerini kullandı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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