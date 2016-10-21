G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez

Riekerink ile basın mensuplarının karşısına çıkan Josue Pesqueira, sahalarında iyi oynadıklarını, Trabzonspor maçının da güzel geçeceğini kaydetti. Yedek kalmayı sorun etmediğini belirten Portekizli oyuncu, "Galatasaray'a gelerek bir hayalim gerçekleşti. Bu nedenle az oynadığım için üzüntülü olduğumu söylemem mümkün değil. Sonuçta pozisyonumda Sneijder gibi bir oyuncu var. Ondan çok şey öğreniyorum. Galatasaray'da devam etmek isterim ama bu sadece bana bağlı değil. Hedefim takıma yardımcı olup, şampiyon olabilmek" ifadelerini kullandı.