 G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez – Fotomaç – 21 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez

    G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez
    Riekerink ile basın mensuplarının karşısına çıkan Josue Pesqueira, sahalarında iyi oynadıklarını, Trabzonspor maçının da güzel geçeceğini kaydetti. Yedek kalmayı sorun etmediğini belirten Portekizli oyuncu, "Galatasaray'a gelerek bir hayalim gerçekleşti. Bu nedenle az oynadığım için üzüntülü olduğumu söylemem mümkün değil. Sonuçta pozisyonumda Sneijder gibi bir oyuncu var. Ondan çok şey öğreniyorum. Galatasaray'da devam etmek isterim ama bu sadece bana bağlı değil. Hedefim takıma yardımcı olup, şampiyon olabilmek" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.