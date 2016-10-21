Galatasaray 3 puan peşinde
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Ligde namağlup yoluna devam eden ve Medipol Başakşehir ile Beşiktaş gibi 17 puanla zirveye ortak olan Galatasaray, sezona beklentilerin altında sonuçlarla başlayan bordo-mavili ekibi puansız göndermeye çalışacak. Trabzonspor, ilk 7 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.
Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- Sneijder dönüyor
Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder, sakatlığı sonrası Trabzonspor müsabakasıyla yeniden sahaya dönecek.
Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan ve son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Sneijder'in yarın ilk 11'de olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Kolbeinn Sigthorsson'un tedavisi sürerken, henüz tam hazır olmadıkları belirtilen Nigel de Jong ile Serdar Aziz'in süre alıp almayacakları belli değil.
- 11 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Trabzonspor müsabakası öncesi, son 11 resmi maçını kaybetmeyerek önemli bir seriye imza attı.
Son yenilgisini, geride kalan sezon ligin 32. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi.
Bu 11 maçlık seride, 8 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı (1-0) Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş'a karşı (Normal süre 0-0, penaltılarda 4-1) TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
- Tolga ceza sınırında
Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Tolga Ciğerci, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde, Kardemir Karabükspor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarında birer sarı kartı bulunan Tolga, yarın Trabzonspor önünde oynayıp bir kez daha sarı kart görmesi halinde, 9. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:19
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Toplam 6
Yorum
32.adam İkisi farklı golcü tipinde adamlar!!! Abubakar 4 yıllık kiralama kontratı var istersek 4 sene bizim adam!!! yada 10 milyon euroyu yatırdık mı tapusuyla bizim!!!!
- İtalyanlara misilleme!
Toplam 4
Yorum
flyer Az bile bence Harem'e oradan Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden Kemer çıkışından İkitelli İstoç üzerinden Baltalimanı yoluyla stada gelmeliler.
- İtalyanlara misilleme!
Toplam 4
Yorum
kartal umarım bu söylenenler sadece lafta kalmaz,gerekirse bizler stad dısında bekleyip taraftarın stattan geç çıkmasını bile sağlayabiliriz..maç bittikten sonra 2-3 saat de içerde beklesinler
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