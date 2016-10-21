 Galatasaray 3 puan peşinde – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    3 puan peşinde

    Galatasaray 3 puan peşinde

    , Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın 'u ağırlayacak.

    Sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 'u yenmenin hesaplarını yapıyor.

    Ligde namağlup yoluna devam eden ve Medipol Başakşehir ile gibi 17 puanla zirveye ortak olan , sezona beklentilerin altında sonuçlarla başlayan bordo-mavili ekibi puansız göndermeye çalışacak. Trabzonspor, ilk 7 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

    Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    - Sneijder dönüyor

    Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder, sakatlığı sonrası Trabzonspor müsabakasıyla yeniden sahaya dönecek.

    Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan ve son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Sneijder'in yarın ilk 11'de olması bekleniyor.

    Sarı-kırmızılı ekipte Kolbeinn Sigthorsson'un tedavisi sürerken, henüz tam hazır olmadıkları belirtilen Nigel de Jong ile Serdar Aziz'in süre alıp almayacakları belli değil.

    - 11 maçtır yenilmiyor

    Galatasaray, Trabzonspor müsabakası öncesi, son 11 resmi maçını kaybetmeyerek önemli bir seriye imza attı.

    Son yenilgisini, geride kalan sezon ligin 32. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 9 Süper Lig, 1 Kupası ve 1 Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi.

    Bu 11 maçlık seride, 8 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı (1-0) Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş'a karşı (Normal süre 0-0, penaltılarda 4-1) TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

    - Tolga ceza sınırında

    Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Tolga Ciğerci, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Ligde, Kardemir Karabükspor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarında birer sarı kartı bulunan Tolga, yarın Trabzonspor önünde oynayıp bir kez daha sarı kart görmesi halinde, 9. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:19
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