 Taş üstüne taş! – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Taş üstüne taş!

    Taş üstüne taş!

    Özdoğan ve Öztürk, Florya ile Riva’daki arazilerin satılmasına karşı çıktı, “Sürekli zarar eden bir kurum, gayrimenkullerini satarak hayatta kalamaz. Yönetim anlayışımız değişmeli” dedi.

    'da muhalefet, yönetimin Riva ve Florya arazilerinin satışı için istediği yetkiye karşı çıktı. Galatasaray'da Ortak Akıl Platformu'nun düzenlediği panelde konuşan eski başkan adaylarından Adnan Öztürk, kulübün 10 yıl boyunca her birimde zarar ettiğini tablolarla açıkladı. Sadece amatör branşlarda 10 senede toplam 157 milyon dolar açık verildiğine dikkat çeken Öztürk, "Yönetimdeyken de mevcut şartlarda kulüp varlıklarının satışı yapılarak borcun ödenmeyeceğini savunmuştum. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Mirasyedi olmayı hiçbir zaman kabul edemeyiz. Miras kalanları satmak değil, taş üstüne taş koymaktır bizim felsefemiz" ifadelerini kullandı.

    BU ANLAYIŞLA GİTMEZ
    Prof. Dr Ahmet Özdoğan da tartışılması gereken asıl konunun mevcut yönetim tarzına devam edilip edilmeyeceğinin olması gerektiğini söyledi. Özdoğan, "Yaptığı her aktivitede sürekli zarar eden bir kurumun gayrimenkullerini satarak hayatta kalması mümkün değildir. Sürdürülebilir başarıyı getirecek çözümler ve yönetim anlayışına yönelmeliyiz" dedi.

    FLORYA'YA DOKUNAMAYIZ
    Kulübün ihtiyacının 150 milyon dolar olduğunu dile getiren Prof. Ahmet Özdoğan, "Riva'nın bir bölümü ve Mecidiyeköy'deki otel bize yeter. Riva'yı parsellememiz ve bu alanda bir kompleksi kurmamız lazım. Ali Sami Yen Meslek Lisesi ve Spor Yüksek Okulu da olmalı. Florya'ya asla dokunamayız" dedi. Adnan Öztürk ise "Özbek, öncelikle Florya'da maliyeye ait bölümün 16 Temmuz'da sona eren sözleşmesinin neden yenilenmediğini açıklamalı" diye konuştu.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
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