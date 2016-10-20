 Sneijder'le yeniden birlikte olmak harika – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sneijder'le yeniden birlikte olmak harika

    Sneijder'le yeniden birlikte olmak harika
    G.Saray'ın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Sneijder ile çocukluğundan beri yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Ajax ve Hollanda Milli Takımı'nda birlikte geçirdiğimiz yıllardan sonra tekrar burada birlikte olmak harika" ifadelerini kullandı. Riekerink ile de 'ta çalıştıklarını anlatan De Jong, "Buradaki rakip anlayışının nasıl olduğunu biliyorum ancak Van Persie ile de arkadaşlığımız sürüyor. Sadece dışarıda birlikte gözükmemeye çalışıyoruz" dedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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