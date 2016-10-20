Sneijder'le yeniden birlikte olmak harika
G.Saray'ın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Sneijder ile çocukluğundan beri yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Ajax ve Hollanda Milli Takımı'nda birlikte geçirdiğimiz yıllardan sonra tekrar burada birlikte olmak harika" ifadelerini kullandı. Riekerink ile de Ajax'ta çalıştıklarını anlatan De Jong, "Buradaki rakip anlayışının nasıl olduğunu biliyorum ancak Van Persie ile de arkadaşlığımız sürüyor. Sadece dışarıda birlikte gözükmemeye çalışıyoruz" dedi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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