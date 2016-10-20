Riva satışında G.Saray zararda mı?

Galatasaray'da Riva ve Florya arazilerinin değerinin belirlenmesi ve proje geliştirmesi için Dursun Özbek Yönetimi tarafından oluşturulan komisyonun Riva arazisi için belirlediği değer, eski yönetici Adnan Öztürk'ü isyan ettirdi.



Adnan Öztürk yaptığı açıklamada, Riva için yönetim tarafından kurulan ve içinde çok değerli Galatasaraylılar'ın bulunduğu komisyonun üyelerinin skandal bir değerlendirmeye imza attıklarını söyledi. Adnan Öztürk yaptığı açıklamada, komisyonun Riva arazisi için 2016 yılı itibariyle 124 milyon dolar değer belirlediğini ve bu değerlendirmenin skandal olduğunu öne sürdü.







Öztürk, komisyonun belirlediği rakam için skandal yorumunu yaparken iddiasını şöyle dile getirdi:



"Benim 2008 yılında bağımsız bir denetleme kurumuna yaptırdığım araştırmada, o zaman imarı olmayan, 3. köprü ve çevre yolları geçmeyen arazi için 118 milyon dolar değer belirlenmişti. Üzerinden 8 yıl geçmiş ve araziye imar çıkarılmış, 3. köprü ve çevre yolları ile arazi daha da değer kazanmıştır. Buna karşılık komisyon 2016 yılında 124 milyon dolar değer belirledi. Bu komik hatta skandal bir durum. Komisyon üyelerini şiddetle kınıyorum. Bu olağanüstü genel kuruldan satış kararı çıkarmak için yapılan bir ayarlama kurgusu. Başkan paranın TL mi, dolar mı olarak elde edileceğini, ne zaman kasaya gireceğini söyleyemiyor. 'Bana güvenin satalım' diyor. Real Madrid'i örnek gösterdi. Onlar yaptı ama 10 yıllık bir plan ve strateji içinde hayata geçirdiler."



Adnan Öztürk yaptığı açıklamada Florya arazisinin kamuya ait 65 dönümü için, 16 Temmuz'da dolan üst hakkı gereği para yatırılmadığını ve arazide Galatasaray'ın söz hakkı kalmayacağını da vurguladı. Öztürk, "'Soruyorum, neden üst hakkını uzatmak için girişimde bulunmadınız? Cevap şu; dilekçe yazdık kabul etmediler. Bu Galatasaray'ın kurumsal ciddiyetine yakışmayan bir tutum. Galatasaray'ın arazilerini elden çıkarmak için tuhaf bir oyun, tuhaf bir kurgu" yorumunu yaptı.