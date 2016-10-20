Riekerink'ten Beşiktaş yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Trabzonspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Bordo Mavili ekiple ilgili olumlu görüşler ortaya attı. Trabzonspor'un oynadığı futbolun karşılığını alamadığını belirten Hollandalı Teknik Adam Cumartesi günü çok zor bir maçın kendilerini beklediği söyledi.



Riekerink basın mensuplarının sorularını şöyle yanıtladı:

"Şu anki durumumuzu değerlendirirsek çok iyi bir iş çıkaran sağlık ekibimiz var. Sadece Kolbein Sightorsson'un sakatlığı var.



Bizden beklentiler her zamanki gibi fazla oluyor. Trabzonspor ile zor bir maçımız var. Ligdeki yerlerine bakarak kimse bu maçın kolay geçeceğini düşünmesin. Oynadıkları futbol ve kaliteleri ile kesinlikle hak ettikleri yerde değiller. Oynadıkları futbolun karşılığını alamadılar. Birçok maça ilk yarı 0-0 girdiler ve şanssız gol yiyip işlerini zora soktular.



Futbolda bir maçta çok farklı senaryolar gelişiyor. Dün Şampiyonlar ligi maçı izledim Bayern Münih PSV maçında çok farklı şeyler oldu. Bizim Gençlerbirliği maçında öne geçtik ikinci golü bulsak çok rahat ve farklı bir oyun da olabilirdi. Beşiktaş maçında da çok farklı senaryolar gelişmişti. Mutlaka bir maçı sürekli domine eden bir takım olmuyor.

"BEŞİKTAŞ'IN 3. GOLÜ OFSAYTTI"



Benim beklentim şampiyon olmak ama bu sezon sonu belli olacak. Hiçbir takımı küçümsemememiz gerekiyor. Şu anda sadece Beşiktaş değil Başakşehir de iyi durumda ama biz kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz.



Beşiktaş'ın dünkü maçını seyretmedim ama bu maçı kayda aldık ve kesinlikle seyredeceğim. 11. haftada Fenerbahçe ile maçımız var. Bu akşam Fenerbahçe maçını izleyeceğim. Beşiktaş maçını kısa izledim ve son gol ofsayttı bence.

"FENERBAHÇE BU DURUMU ATLATACAKTIR"



Büyük takımlar ilerleyen haftalarda olmaları gereken yerde olurlar. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları var. Büyük camialar olmaları gereken yere gelirler. Fenerbahçe bu durumu atlatacaktır.



Hazırlık maçlarında genç oyunculara şans verdim çünkü Milli maç arası buna uygundu. Türkiye Kupası maçları bizim için önemli ve o maçı çok ciddiye alacağız ve kadromuzdaki oyuncularla oynayacağız.



Bu döneme kadar oynayan oyuncuların performansından memnunum. Geniş bir kadromuz var her pozisyonda en az 2 oyuncumuz var. Ben her hafta en iyi onbiri sahaya sürmek istiyorum.



Sneijder 18 kişilik kadroda olacak. Sakatlıktan döndü kadroda olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir takımın gelişimi için çok önemli olabilir. Mesela Beşiktaş deplasmanda Napoli maçını kazandı ve özgüveni daha da artmış bir takım haline gelecek ve otomatikman sonraki maçlarına yansıyacaktır. Dezavantajları da olabilir. Yorgunluk ve sakatlık gibi. Bizim de hedefimiz şampiyon olup, takımımızı layık olduğu Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Geniş bir kadromuz var. Sadece 11 değil 27 tane çok kaliteli oyuncumuz var. Bunu takımla paylaştım ve hepsine söyledim. Serdar'ın sakatlık sonrası çalışması, hırsı ve azminden çok memnunum. Ama olayı bireyselleştirmeyelim, sakatlıktan döndü kadroya alalım almayalım bunu konuşmaya gerek yok. Bizim amacımız takımı oluşturmak ve tüm takımı hazır tutmak. Herkesin çok iyi performans göstermesi gerekiyor. Sadece ilk onbire girmek değil 18 kişilik kadroya girmek de çok zor.



Bizden beklentiler daha da artacaktır. Herşey planladığımız şekilde giderse bu daha da artar. Çok üst seviyede mücadele etmiş arkadaşlarımız var. Bu yüzden baskıya karşı koyabiliriz. Taraftarımızın arkamızda olması stadı doldurması bize çok olumlu yansıyacak ve baskı oluşturmayacaktır. Taraftarımız için iyi futbol oynamaya çalışacağız. Trabzonspor ikinci yarılarda gol yedikten sonra oyundan düşüyor. Artıları eksilerini biliyoruz. Aytaç kart cezalısı, Önazi sakat şüpheli oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. Onlar için de zor maç. Taraftarlarımıza bir galibiyet armağan etmek istiyoruz.



Sinan Gümüş geçen sene de sakatlıktan dönmüş ve ilk maçında mükemmel performans göstermişti. Bu sene de Bruma ile beraber gelişti forma şansı buldu. Bir takımı kurarken en iyi oyunculardan değil, dengeli bir takım kurmak önemli. Biz de tercih hakkımızı tecrübeli oyunculardan yana kullandık. Oynamadığı zaman üzülebilir. ama mutlaka şans bulacaktır. Mutlaka yetenekli bir oyuncu ama onu sahaya çıkıp sergilemesi gerekiyor.