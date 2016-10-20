 Riekerink’in banko 5’lisi – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Riekerink’in banko 5’lisi

    Riekerink’in banko 5’lisi
    Hollandalı teknik adam, geride kalan 7 lig maçının tamamında Muslera, Chedjou, Hakan Balta, Carole ve Tolga Ciğerci'ye 90 dakika şans verdi. Bruma, Eren ve Selçuk da tüm lig maçlarında 11'de sahaya çıktı. Sabri ve Yasin ise 7 maçın 6'sında ilk 11'de yer aldı. Snejder de sadece son G.Birliği karşılaşmasını kaçırdı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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