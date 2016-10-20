Riekerink’in banko 5’lisi

Hollandalı teknik adam, geride kalan 7 lig maçının tamamında Muslera, Chedjou, Hakan Balta, Carole ve Tolga Ciğerci'ye 90 dakika şans verdi. Bruma, Eren ve Selçuk da tüm lig maçlarında 11'de sahaya çıktı. Sabri ve Yasin ise 7 maçın 6'sında ilk 11'de yer aldı. Snejder de sadece son G.Birliği karşılaşmasını kaçırdı.