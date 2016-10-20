Riekerink’in banko 5’lisi
Hollandalı teknik adam, geride kalan 7 lig maçının tamamında Muslera, Chedjou, Hakan Balta, Carole ve Tolga Ciğerci'ye 90 dakika şans verdi. Bruma, Eren ve Selçuk da tüm lig maçlarında 11'de sahaya çıktı. Sabri ve Yasin ise 7 maçın 6'sında ilk 11'de yer aldı. Snejder de sadece son G.Birliği karşılaşmasını kaçırdı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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