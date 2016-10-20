Riekerink ve Josue konuşacak

Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile futbolculardan Josue bugün Florya'da basın toplantısı yapacak. Sabahki idmanın ardından düzenlenecek basın toplantısı saat 13.30'da başlayacak. Riekerink, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.