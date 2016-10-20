 Riekerink ve Josue konuşacak – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Riekerink ve Josue konuşacak

    Riekerink ve Josue konuşacak
    Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile futbolculardan Josue bugün Florya'da basın toplantısı yapacak. Sabahki idmanın ardından düzenlenecek basın toplantısı saat 13.30'da başlayacak. Riekerink, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:59
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