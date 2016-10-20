Real ve Barça da yaptı









Real Madrid ve Barcelona’nın da gayrimenkullerini değerlendirerek darboğazdan çıktıklarını hatırlatan Galatasaray Başkanı, “1.5 milyar TL borç var. Yeni kaynak yaratmak zorundayız. Riva ve Florya’dan en az biri için yetki verilmeli” dedi. Dursun Özbek, 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Özbek, toplantıda kulübün borç yükünün 1.5 milyar lira'ya yaklaştığını ve gelirlerinin tümünün temlikli olduğunu belirterek, yeni kaynak yaratmak zorunda olduklarını söyledi. Özbek, "Real Madrid'e bakın. Onlar mevcut gayrimenkulleri nasıl değerlendirmişler, darboğazdan refaha nasıl çıkmışlar açın okuyun. Riva ve Florya'dan en az biri için yetki verilmeli" dedi.



500 MİLYON DOLAR GELİR

Florya ile Riva'yı birlikte değerlendirmek istediklerini, Florya'nın hemen devreye girebilecek bir proje olduğunu belirten Özbek, "Emlak Konut ile protokol imzaladık. Orta vadede 500 milyon dolar (iki projeden) gelir bekliyorum. Gelirin yüzde 80'i Galatasaray'ın olacak. Bunu yaptığımızda banka faizimiz yarı yarıya düşecek" diye konuştu. Florya'nın Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılamadığını da kaydeden Özbek, "Burada sadece 2 futbol sahası var. Antrenman sahaları ve zemin yetersiz. Cavanda ve Sinan Gümüş zemin yüzden sakatlandılar. Emlak Konut'tan stada 15 dakika mesafede bir yer istiyoruz. Protokol yaptık" ifadelerini kullandı.



ÇATI İŞİ ÇÖZÜLDÜ

Özbek, Türk Telekom Arena konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sorunları çözdüklerini de vurgulayarak şöyle konuştu: "Çatı ile ilgili davalar geri çekildi. Böylece üst kullanım hakkı ile ilgili bir sorun kalmadı. Aslantepe'de 15.000 kişilik Galatasaray iyi yönetilirse sıkıntı çekmez. En canlı örneği otel inşaatı. Arsa değeri 60 milyon idi. Dikilen bina ile 85 milyon dolar gelir elde edilebilecek."



YENİ CEZA YOK





AYRI OYLAMA YOK

Riva ve Florya projelerinin ayrı ayrı oylanmasının mümkün olmadığını da belirten Dursun Özbek, "Tüzük belli. Her kim derse ki, 'Arabanın dört tekerinden birini çıkar, öyle devam et', bu mümkün olmaz. Bir kısmı sadece Florya'yı, bir kısmı ise sadece Riva'yı yapsınlar diyor. Bu mümkün olsa zaten öyle genel kurula getirirdik. Protokol bu şekilde yapıldı. Biri olmadan diğeri olmuyor. Bu bilindiği için de böyle teklifler getiriliyor" diye konuştu.





?Savaş ÇORLU Galatasaray Başkanı, 22 Ekim Cumartesi günüyapılacak genel kurul öncesinde'nde basıntoplantısı düzenledi. Özbek, toplantıdakulübün borç yükünün'ya yaklaştığını ve gelirlerinin tümününtemlikli olduğunu belirterek, yenikaynak yaratmak zorunda olduklarınısöyledi. Özbek, "'e Barcelona 'yabakın. Onlar mevcut gayrimenkullerinasıl değerlendirmişler,açın okuyun. Riva ve Florya'dan en azbiri için yetki verilmeli" dedi.Florya ile Riva'yı birlikte değerlendirmek istediklerini, Florya'nın hemen devreye girebilecek bir proje olduğunu belirten Özbek, "ile protokol imzaladık. Orta vadede(iki projeden) gelir bekliyorum. Gelirin yüzde 80'i Galatasaray'ın olacak. Bunu yaptığımızda banka faizimiz yarı yarıya düşecek" diye konuştu. Florya'nın Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılamadığını da kaydeden Özbek, "Burada sadece 2 futbol sahası var. Antrenman sahaları ve zemin yetersiz.vezemin yüzden sakatlandılar. Emlak Konut'tan stada 15 dakika mesafede bir yer istiyoruz. Protokol yaptık" ifadelerini kullandı.Özbek, Türk Telekom Arena konusundaile sorunları çözdüklerini de vurgulayarak şöyle konuştu: "Böylece üst kullanım hakkı ile ilgili bir sorun kalmadı. Aslantepe'dekişilik spor salonu yapmak için de gerekli belgeleri aldık.En canlı örneği otel inşaatı. Arsa değeriidi. Dikilen bina ile 85 milyon dolar gelir elde edilebilecek." UEFA 'daki Galatasaray'ın dosyası hakkında da konuşan Dursun Özbek, "UEFA'dan bize verilen ceza 2011-14 yılları arası yapılan zarar nedeniyle... Raporda 'G.Saray 165 milyon euro zarar etmiştir' yazıyordu. Bizi Avrupa'dan 2 yıl men etmek istediler. Mahkemeye gittik, 1 yıl ceza verdiler. Harcamalarımızın 65 milyon euro'yu geçmemesini söylediler. Kadroyu bu yıl 60 milyon euro seviyesinde tuttuk" diyerek, gelecek yıl da Avrupa'ya gidilemeyeceği iddialarını yalanladı.Riva ve Florya projelerinin ayrı ayrı oylanmasının mümkün olmadığını da belirten Dursun Özbek, "Tüzük belli. Her kim derse ki,, bu mümkün olmaz. Bir kısmı sadece'yı, bir kısmı ise sadece'yı yapsınlar diyor. Bu mümkün olsa zaten öyle genel kurula getirirdik.Biri olmadan diğeri olmuyor. Bu bilindiği için de böyle teklifler getiriliyor" diye konuştu. 20 Ekim 2016, Perşembe Güncelleme: 22:49 Etiketler: Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, UEFA, Spor







