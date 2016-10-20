Kıraç’tan duymadan inanmam!

Özbek, İnan Kıraç'ın Riva ve Florya ile ilgili hazırlanan projelere yönelik olumsuz görüşü olduğu iddiaları için, "İnan ağabey bizim büyüğümüz. Kendisine bir telefon kadar yakınım. İstediği zaman buluşur, görüşürüz. Bana birinci ağızdan önerilerde bulunabilir. Kendi kulağımla duymadığım sürece İnan Bey'in böyle bir düşüncesi olduğuna inanmıyorum" yorumunu yaptı. Özbek, genel kuruldan olumsuz karar çıkarsa göreve devam edeceğini söyledi.